BLIJF DIT WEEKEND WEG VAN DE A10, of rij een heel stuk langzamer!

Wie haast heeft, betaalt mee aan de brug.

Wie zich normaal gesproken netjes aan de maximumsnelheid op de A10 Zuid houdt, adviseren wij dit weekend extra gas (of tegenwoordig stroom) terug te nemen. Tijdens de werkzaamheden bij de Schinkelbrug zet de politie namelijk een mobiele flitspaal in. Niet om je Instagram te vullen, maar om bouwvakkers heel te houden.

Bouwvakkers versus verkeer

De gemeente en Zuidasdok (de overheidsinstelling achter het grote infrastructuurproject) zijn er vrij duidelijk over: hardrijders zorgen voor onveilige situaties op de werkplek. Denk aan vrachtwagens die op een paar meter langs je hoofd scheuren en automobilisten die een rood kruis zien als uitnodiging om het gaspedaal nog iets verder in te trappen. Vandaar dus dat de maximumsnelheid dit weekend is verlaagd naar 70 km/u en dat de politie gezellig meekijkt via een camera.

Volgens de gemeente zijn er (nog) geen ongelukken gebeurd tijdens het werk aan het project Zuidasdok, maar is dat wel mogelijk. Nee, echt? Maar eerlijk is eerlijk, zo’n oranje kegel die als raket richting bouwvakkers vliegt is geen scenario dat iemand wil testen. Toch?

A4 dicht, brug in de maak

De werkzaamheden beginnen vrijdagavond om 22.00 uur en duren tot zondagochtend 10.00 uur. De A4 richting de A10 Zuid is in die periode volledig afgesloten, met omleidingen via de A9/A5 en A9/A2. Extra reistijd: zo’n 10 tot 30 minuten, oftewel genoeg tijd om je navigatie te verversen en te bedenken of je vanavond erwtensoep of boerenkool gaat eten.

De kans is groot dat dit niet de laatste keer is dat de flitsmachine langs de A10 Zuid opduikt. De 2026-agenda staat namelijk bol van de werkzaamheden. Zo ook bij dit project. Klik hier voor een compleet jaaroverzicht van de Zuidasdok-wegwerkzaamheden. Zie het dus als een warming-up: voor de brug, voor de bouwers en voor je rempedaal. En vooral: wees gewaarschuwd, blijf weg, rij langzamer of incasseer sneller een snelheidsboete!

Foto ter illustratie: Alfa Romeo Brera op de A10 gespot door @hhitalia