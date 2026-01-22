Deze Europese EV verliest de helft (!) van zijn actieradius in de winter

Klinkt leuk, zo’n grote WLTP-range, totdat de winter komt.

Het begin van 2026 liet maar weer eens zien dat ondanks de opwarming van de aarde het nog onwijs koud kan zijn in Nederland. Het kwik kwam dagenlang niet boven het vriespunt en de sneeuw bleef maar vallen. Dat vinden benzineauto’s al niet prettig, maar elektrische auto’s gaan nog een stapje verder.

Om bewijs te leveren voor de EV-angst voor de winter test de Duitse ADAC jaarlijks hoe goed nieuwe elektrische auto’s presteren in de kou. Ook dit jaar zijn er weer een aantal positieve en negatieve uitschieters.

De grote verliezer

Opel zit al een tijdje in de hoek waar de klappen vallen en ook deze keer krijgt het Duitse merk ervan langs. De negatiefste uitschieter uit de ADAC-test is de Opel Grandland Electric. De grote SUV is voor Opel-begrippen een vrij populair model in Nederland. Er zijn er in 2025 maar liefst 1.056 stuks van verkocht (inclusief Grandland X). Daarmee heeft de Grandland alleen de Corsa, Frontera en Astra voor zich.

Grappig genoeg stuurde Opel een tijdje terug nog een persbericht de wereld in waarin het merk oreert over de sublieme eigenschappen van de SUV (zij het de AWD-versie) in de winter en sneeuw. De auto zou vooral in de koudere maanden met optimale grip. Een speciaal dempingssysteem maakt tevens het rijden in winterse weersomstandigheden ”veel comfortabeler en ontspannener”. Wat ze er vergeten bij te vertellen, is dat het ”rijden in winterse omstandigheden” van korte duur is.

De Opel Grandland Electric in de winter

Met een WLTP-range van 666 kilometer heeft de Grandland Electric op papier de op-een-na grootste actieradius. Alleen de Audi A6 Avant e-tron performance komt verder (719 kilometer). Helaas blijft er weinig van die kilometers over. In de winter haalt de Grandland Electric nog maar 332 kilometer. Eén kilometer minder dan de helft dus.

Daarmee staat de grote Opel op plaats 8 van de veertien geteste EV’s. De Porsche Macan 4 komt precies even ver in de kou, terwijl zijn WLPT-actieradius 617 kilometer is. Tot overmaat van ramp gaat het opladen in de winter ook niet hard bij de elektrische Grandland. Na 20 minuten aan de lader is er maar 153,3 kilometer bij gekomen: het minste van alle EV’s in de ADAC-test.

De slechtste EV in de winter

Ondanks de grote krimping van het rijbereik van de Opel beoordelen de Duitsers hem niet als slechtste EV in de test. Die twijfelachtige eer is voor de BYD Sealion 7 in de Excellence AWD-uitvoering. De Chinese EV heeft als enige testauto een rijbereik van minder dan 300 kilometer, ondanks een 91,3-kWh grote batterij.

”Het zeer hoge verbruik van meer dan 35 kWh/100 km wijst duidelijk op de noodzaak van optimalisatie onder winterse omstandigheden”, beargumenteert de ADAC. Na de Grandland is dit ook de auto die het minste kilometers laadt na 20 minuten aan de lader: 160,6 kilometer.

De beste EV’s in de winter

De duidelijke winnaar van de test is een echte wintersportbeuker: de Audi A6 Avant e-tron performance. De stationwagon legde 441 kilometer af in 3 uur en 49 minuten. Hij verbruikte daarin 23,2 kWh per 100 kilometer. Het opladen ging vervolgens erg vlot dankzij 800-volttechniek. Na 20 minuten was de actieradius gegroeid naar 300 kilometer, het meeste van alle EV’s in het onderzoek.

Qua verbruik in de winter wordt de elektrische A6-station verslagen door een opvallende winnaar: de nieuwe Tesla Model Y. Het verbruik per 100 kilometer groeide van 15,9 naar 22,2 kWh. Andere lage, gestroomlijndere EV’s konden hier niet aan tippen, zoals de VW ID.7 Tourer (23,3) en de BMW i5 Touring (25,6).