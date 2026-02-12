Autoblog.nl

Video: Altijd goed voor je uit kijken!

Auteur: , gepost om 3 Reacties

Les één in het verkeer. Anders krijg je dit.

Op de weg kan er altijd een verrassing komen. Daarom kijk je goed in de verte. Nou, dat heeft deze automobilist duidelijk niet gedaan.

Bekijk ook deze video: een vangrail is zo gek nog niet

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken