Video: Altijd goed voor je uit kijken!

Les één in het verkeer. Anders krijg je dit.
Op de weg kan er altijd een verrassing komen. Daarom kijk je goed in de verte. Nou, dat heeft deze automobilist duidelijk niet gedaan.
Bekijk ook deze video: een vangrail is zo gek nog niet
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 3 Reacties
Reacties
Mini Joe zegt
Het lijkt wel een bmw, maar ik kan mij natuurlijk vergissen.
beetec zegt
Tuurlijk moet je opletten maar dat ding staat daar ook wel random stil op een snelweg. Ook niet handig.
Robert zegt
Zo wordt er in ons land ook wekelijks(!) een bots absorber of RWS auto aan gort gereden…