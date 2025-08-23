Video: lang leve de vluchtstrook

Als je moet uitwijken is die extra baan toch wel heel fijn.
Er komt een truck frontaal op je af. Dat is schrikken. Gelukkig is er in dit geval nog de vluchtstrook. Een life saver.
Bekijk ook deze video: En daarom is er een doorgetrokken streep!
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om
Reacties
baardmijt zegt
Waarom worden (rij)stroken toch zo hardnekkig banen genoemd?
Zelfs bij een vluchtstrook wordt nog van baan gesproken.
Een stewardess, die heeft een vluchtbaan.
307-2.0-chipped zegt
Boeiuh.