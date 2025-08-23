Autoblog.nl

Video: lang leve de vluchtstrook

Auteur: , gepost om 2 Reacties

Als je moet uitwijken is die extra baan toch wel heel fijn.

Er komt een truck frontaal op je af. Dat is schrikken. Gelukkig is er in dit geval nog de vluchtstrook. Een life saver.

Bekijk ook deze video: En daarom is er een doorgetrokken streep!

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken