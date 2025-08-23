Zoals deze 911R op Marktplaats zie je ze nooit

Wat een uniek kleurtje wel niet kan doen met deze Porsche 911R op Marktplaats.

Het is en blijft een gek speciaaltje in de recente geschiedenis van Porsche. Het merk kwam met de 911R, wat eigenlijk een GT3 was, maar dan met handbak en zonder vleugel. Dat bestond nog niet. De markt ontplofte voor dit model en zelfs 800.000 euro voor jong gebruikte exemplaren was niet ongebruikelijk.

911R op Marktplaats

Het feit dat het een 911 was die in een gelimiteerde oplage werd gemaakt hielp natuurlijk mee in die hele exclusieve bubbel rondom het model. Maar toen kwam de 911 GT3 Touring. Wat eigenlijk een 911R was, maar dan gewoon in serieproductie. De bubbel knapte en de waarde van een 911R zakte naar prijzen onder de half miljoen euro.

Een 911R herken je vaak aan zijn witte kleur met striping. Maar sommige exemplaren zijn nu net eenmaal wat specialer. Zoals deze Porsche 911R op Marktplaats, samengesteld in PTS Lava Oranje. Zonder de bekende striping vergeet je bijna dat dit een 911R is. Dit is nummertje 509 van de 991 geproduceerde exemplaren. Gebouwd in 2016.

De kleur staat prachtig op de Porsche. In combinatie met het Nederlandse kenteken zou dit niet misstaan bij de Oranjes. Helaas is WimLex niet zo’n autoverzamelaar als zijn opa, want het lijkt net een match made in heaven zo.

Onder de kap ligt een atmosferische 4.0 liter boxermotor. Uitsluitend gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. 500 pk staat tot je beschikking en de pret stopt bij 323 km/u.

De verzamelaarswaarde is hoog bij een 911R en zo’n PTS maakt alleen nog maar meer hebberig. Er is slechts 13.735 km gereden met de Porker. De auto staat te koop bij onze vrienden van Porsche Centrum Gelderland. Voor 4 ton mag jij je eigenaar noemen van een Lava Orange Porsche 911R. Ik zeg doen.