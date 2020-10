Volkswagen Golf 7 GTI 2013-2019 occasion aankoopadvies - Autoblog.nl

Al het degelijke van de Golf, maar dan met een sportief sausje. In het occasion aankoopadvies kijken of we een Volkswagen Golf 7 GTI een goed idee is.

Destijds waren we prettig verrast door de Golf 7 GTI. Niet alleen was er keuze tussen drie- en vijfdeurs, handbak en DSG-bak (automaat), maar er kwam ook meteen een Performance pakket. De VW Golf 7 GTI Performance (rijtest) kreeg 10 pk extra, grotere, inwendig geventileerde remmen en een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel.

Bij ieder jubileum lanceert VW een speciale editie van de Golf GTI. Zo hadden we de Edition 25, Edition 30 en Edition na even zoveel jaren. In 2015 blies de GTI veertig kaarsjes uit, maar de naam van het feestmodel werd anders. Het werd de Golf GTI Clubsport, die meer spoilers en 265 pk had. In overboost gedurende de 10 seconden zelfs 290 pk.

Volkswagen Golf 7 GTI occasion aankoopadvies

Begin 2017 kreeg de Golf 7 een (subtiele) facelift, die versie gaat door het leven als Golf 7.5. De Golf GTI kreeg er pk’s bij, de reguliere GTI ging naar 230 pk, de Golf 7.5 GTI Performance naar 245 pk.

Een nog heftigere variant volgde in de vorm van de VW Golf GTI Clubsport S. Deze op het circuit georiënteerde versie was 30 kg lichter, waarbij er nog eens 15 kg geloosd kon worden door de airco weg te laten. Van de 310 pk sterke Clubsport S werden er slechts 400 gebouwd. Even had de Golf GTI Clubsport S een Nürburgring ronderecord met 7 minuten 47 seconden, maar uiteindelijk pakte de Honda Civic Type R die bokaal af.

Alsof er nog niet genoeg varianten waren, lanceerde VW als toetje nog de Golf 7 GTI TCR met 290 pk. Genoeg keuze dus, als je een tweedehands Golf GTI zoekt. Voor als je van een beetje geluid houdt, dan is de Akrapovic Slip-On einddemper een (prijzige) aanrader.

Aandachtspunten Golf 7 GTI

Als je een tweedehands Volkswagen Golf 7 GTI wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Volkswagen Golf 7 GTI problemen van dit occasion aankoopadvies heen. De lijst lijkt lang, maar vergeet ook niet: de Golf is een zeer goed verkocht model en de GTI ook. Iedere kwaal is inmiddels wel een keer beschreven dus.

Aandrijflijn

De koppeling van de hand geschakelde Golf 7 GTI’s gaan relatief snel op. Dat een de 2.0 TSI EA888 zo makkelijk te tunen is, helpt daar niet bij.

Het EA888 blok van de Golf GTI kan kleine koelvloeistof lekkages hebben bij de waterpomp en thermostaat. Controleer de onderhoudshistorie op vervanging en kijk natuurlijk of er genoeg koelvloeistof aan boord is.

De DSG bak heeft regelmatig onderhoud nodig, controleer of dat gebeurd is.

Carrosserie en interieur

Bij snelle topmodellen is het extra oppassen voor oude structurele schade, in het bijzonder bij importauto’s met een verdacht laag bpm-bedrag.

Het open dak rammelt, lekt en piept vaak. In extreme gevallen kunnen er zelfs scheuren in het glas ontstaan.

Rond en in de deuren wil de carrosserie van de MK7 Golf GTI ook wel aardig rammelen.

De kofferklep wil nog wel eens lekken, het water eindigt dan in de bak voor het reservewiel.

Zorg dat de tankklep netjes opent. De actuator die dat moet doen, gaat nog wel eens stuk. Het is nogal een gedoe om de tankklep dan te openen, want er is geen handmatige mogelijkheid. Reparatie kan ook prijzig zijn.

De (LED) koplampen kunnen een witte waas op het plastic hebben en/ of steenslag hebben.

Controleer of de verwarming het doet. Binnen enkele minuten moet de verwarming warme lucht blazen. Er kunnen meerdere oorzaken zijn. Soms is het kleppensysteem van slag en is alleen een reset nodig. Dit kan bij Climate Control worden uitgevoerd door de AC knop en luchtstroom naar boven vijf seconden ingedrukt te houden. Daarna knipperen de lampjes. Soms zijn meerdere resets nodig.

Ook kan de kachelradiateur verstopt zijn. Als de ingaande slang wel warm is, maar de uitgaande niet, dan is dat het geval. Spoelen van het systeem kan soelaas bieden.

De stoelverwarming heeft niet het eeuwige leven. Ook tijdens een zomerse rit dus alsnog controleren. Tijdens het occasion aankoopadvies van deze Volkswagen Golf GTI hebben we het vast getest: ze deden het.

De kuipstoelen zijn gevoeliger voor instapschade, maar dat is bij iedere kuipstoel zo.

Onderstel

Zoals altijd is het goed om op te letten op bij- en krakende geluiden van het onderstel. Een veel voorkomende oorzaak zijn de draagarmrubbers of de topmounts voor. Soms helpt smeren, maar meestal moeten ze vervangen worden.

De Golf GTI is een potente voorwielaandrijver. Goede banden draagt veel bij aan het rijplezier en de auto verdient het ook.

De achterdempers en veren hebben niet het eeuwige leven, maar dat is op zich een mooi excuus om rondom betere aftermarket dempers te monteren.

De “Diamond Cut” velgen zijn gevoeliger voor beschadiging en corrosie.

Elektronica

Het touchscreen van de oudere navigatiesystemen kunnen bij koud weer een eigen leven gaan leiden en spontaan knoppen gaan indrukken. Vervangen van het touchscreen scherm kan nodig zijn.

Een vastgelopen navigatiesysteem is te resetten door de aan knop 10 seconden ingedrukt te houden.

Motoren

GTI 220 pk/ 350 Nm

GTI Performance 230 pk/ 350 Nm

GTI Clubsport 265 pk/ 370 Nm

GTI Clubsport S 310 pk/ 380 Nm

Facelift

GTI 230 pk/ 350 Nm

GTI Performance 245 pk/ 370 Nm

GTI TCR 290 pk/380 Nm

Aanbod Volkswagen Golf 7 GTI op Marktplaats

Op moment van schrijven ruim 200 exemplaren van de Volkswagen Golf 7 GTI op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de VW Golf MK7 GTI variëren van €16.000 tot meer dan veertigduizend euro voor de Golf GTI TCR. Voor het totale aanbod van de Volkswagen Golf kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.