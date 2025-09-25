Video: Wouter bekijkt de Bugatti Brouillard van Michel Perridon van dichtbij

De Bugatti Brouillard is een unieke one-off creatie, speciaal ontworpen voor de Rotterdamse verzamelaar Michel Perridon.

Dit bijzondere model markeert de start van de zogeheten Solitaire-serie, waarbij Bugatti slechts twee unieke exemplaren per jaar bouwt. De Brouillard is niet zomaar een auto: het is een kunstwerk vol persoonlijke details en verwijzingen naar de rijke Bugatti-historie. Geïnspireerd door het paard van Ettore Bugatti, vinden we in het interieur talloze subtiele verwijzingen naar dit thema. Zo is de pook voorzien van een 3D-geprint paardenhoofd in aluminium.

Ook de exterieurdetails zijn uniek: van de matgroene lak met carbon-accenten tot aluminium scoops die teruggrijpen naar de Veyron – de eerste Bugatti die Péridon ooit bezat. Qua design doet de Brouillard denken aan de Mistral, maar met opvallende verschillen, zoals de vaste ducktail in plaats van een beweegbare spoiler. Het resultaat is een auto met een uitgesproken karakter en talloze one-of-a-kind elementen.

Het meest bijzondere feit: de Brouillard is de allerlaatste Bugatti met de iconische W16-motor. Deze 8-liter krachtbron met vier turbo’s en 1600 pk sluit een tijdperk af, voordat Bugatti volledig overstapt op hybride varianten. Daarmee is de Brouillard niet alleen een unicum voor Péridon, maar ook een historisch keerpunt in de Bugatti-geschiedenis. De waarde? Niemand weet het precies. Maar kijk niet op als hier 20 miljoen euro of zelfs meer voor is betaald.