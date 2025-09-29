Gestolen BMW wordt onderschept onderweg naar Marokko

Deze BMW komt weer netjes retour.

Als je auto wordt gejat is de kans helaas groter dat je deze niet meer terugziet dan wel. Vorig jaar werd 56% van de auto’s die in Nederland werden gestolen niet meer teruggevonden. Gelukkig voor de eigenaar werd de bovenstaande BMW die in België werd gejat wél teruggevonden.

De auto in kwestie is een 7 Serie. En dan niet de elektrische i7, maar eentje met een ouderwetse verbrandingsmotor. Volgens de media gaat het om een 740 xDrive. Dat moet een diesel zijn, want de 740i heeft geen vierwielaandrijving. Bovendien is deze versie helemaal niet leverbaar in Europa.

Enfin, deze auto werd dus gestolen in België, maar is nu onderschept door de Spaanse Guardia Civil. Bij een controle werd de BMW eruit gepikt. Toen ontdekte de politie dat de auto als gestolen stond geregistreerd in België.

De 32-jarige vrouw die de auto bestuurde was de sjaak. Ze was met de BMW onderweg naar Marokko. De auto werd namelijk onderschept bij aankomst van de veerboot Melilla, een Spaanse enclave op het Noord-Afrikaanse continent. De vrouw is uiteraard gearresteerd en de auto kan weer terug naar de rechtmatige eigenaar.

Dat de politie deze auto eruit heeft gepikt is niet zo gek, want eerlijk is eerlijk: deze Siebener is nogal fout. De twotone kleurstelling is ook niet origineel. BMW biedt dit aan als optie af fabriek, maar niet met een forged carbon look zoals we hier zien. Dat gaat zelfs BMW te ver.

Volgens de schatting van de Spaanse politie is de auto zo’n €193.000 waard. Dat is enigszins overdreven. In Duitsland – de auto stond op Duits kenteken – heb je een 740d al vanaf €118.400. Daar komen natuurlijk opties bij, maar je moet heel raar doen wil je de €193.000 halen. Desalniettemin is dit een prijzige auto, dus goed dat ‘ie weer teruggevonden is.

Met dank aan Luc voor de tip!

Foto’s: Guardia Civil