Video – 5.479 km in ÉÉN DAG met de MERCEDES-AMG GT XX Concept

Een unieke blik achter de schermen met de Mercedes-AMG GT XX Concept.

Een elektrische hypercar die in Nardò maar liefst 25 records wist te breken. Het indrukwekkendste record? In 24 uur legde de auto 5.479 kilometer af. Een ongekende prestatie die de grenzen van elektrische endurance laat zien.

Met 1.360 pk (1 megawatt vermogen) en een topsnelheid van 360 km/u bewijst AMG dat elektrisch rijden niet alleen duurzaam, maar ook extreem snel en betrouwbaar kan zijn. Het project draaide niet alleen om snelheid, maar vooral om uithoudingsvermogen: na de 24-uursmarathon reed de GT XX Concept zelfs een symbolisch rondje om de wereld in minder dan 8 dagen

We krijgen een exclusief kijkje achter de schermen bij Mercedes-AMG, waarbij Wouter aan boord gaat van dit concept.