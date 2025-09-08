Deze autofabrikant heeft het helemaal begrepen

Serieus, dit ziet er best wel geinig uit.

Mode herhaalt zichzelf. Zo werkt dat nu eenmaal. Eerder maakte Mercedes de blits door de G-klasse een historisch sausje te geven. Nu is het Rivian die teruggrijpt naar de flitsende jaren 80 in, hoe kan het ook anders, Miami.

De stad in Florida is geen toevallig uitgekozene plek. De jonge EV-bouwer uit Californië heeft namelijk de opening van een nieuwe vestiging in Miami te vieren. Dat doen ze met een geinige one-off op basis van de R1S Tri-Motor. Nu nog Scorpion uit de speakers laten blazen en je bent helemaal het mannetje.

De basis is al indrukwekkend: de Rivian R1S Tri-Motor. Zoals de naam al weggeeft, heeft deze mastodont drie elektromotoren aan boord, goed voor 850 pk en een absurde 1.495 Nm koppel. Daarmee sprint het toch wel grote apparaat in minder dan drie tellen naar de honderd. We hebben het nog steeds over een zevenzitter van ruim 2,7 ton, geen sportauto. De 100 mph (161 km/u) wordt na 7,2 seconden aangetikt.

Grote auto, Amerikaans, dus grote batterij. De Rivian R1S heeft een enorme 140 kWh accupakket, waarmee Rivian volgens de Amerikaanse EPA tot 597 kilometer range belooft. Maar dat is allemaal niet nieuw. Waar het om gaat is deze specifieke one-off.

Neon Miami

Wat deze auto écht bijzonder maakt, is natuurlijk zijn outfit. Rivian koos voor een volledig wit koetswerk, afgewerkt met turquoise accenten, knalroze sleepogen en klassieke striping langs de flanken. De retro schijfvelgen zijn misschien nog wel de leukste vondst: witte centra met roze ventilatiegaatjes en een blauwe rand. Zelfs de badges kregen een roze randje mee.

Binnenin loopt het thema vrolijk door. Denk aan blauwe vloermatten en roze details in de hoofdsteunen. Alsof Crockett en Tubbs elk moment kunnen instappen met opgestroopte mouwen en Ray-Bans op de neus. Het is kitsch, maar wel gewoon goed gedaan.

Je kunt de auto in het echt bewonderen. Het voertuig krijgt een permanente plek in Rivians nieuwe winkel in Mary Brickell Village. Dat is een shopping center vlakbij downtown Miami. De winkel van Rivian omvat 4.000 vierkante meter aan showroom. Prima plek om in te verdwalen onder het genot van een kopje koffie.