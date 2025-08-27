Man vindt Lamborghini Huracán terug met ChatGPT

De eigenaar van een gestolen Lamborghini Huracán vindt zijn auto na 1,5 jaar terug met behulp van ChatGPT.

Het zal je maar gebeuren. Na jaren van sparen heb je eindelijk de centjes bij elkaar om je droom Lambo te kopen. Zo verging het de Amerikaan Andrew Garcia uit Riverside County (Californië). Hij had een dikke Lamborghini Huracán op zijn oprit, maar op een dag niet meer…

Zijn auto was ontvreemd door een criminele bende die meer dan twintig sport- en supercars jatte in Riverside County. In december 2023 was de auto opeens foetsie. De dieven manipuleerden systemen en papieren om de rechtmatige eigenaren buiten beeld te krijgen en de auto’s te verpatsen.

Lamborghini spoorloos

Veel voertuigen van deze miljoenenroof zijn teruggevonden, zo niet de Lambo van Garcia. Totdat hij via zijn Instagram opeens een berichtje kreeg van iemand of hij wellicht zijn Lamborghini Huracán wilde verkopen aan hem en of hij misschien nog meer dikke auto’s in de aanbieding had.

Kennelijk had die persoon toegang tot de auto en had hij of zij in het handschoenkastje een visitekaartje gevonden van de rechtmatige eigenaar. Niet zo zorgvuldig van het dievengilde. De geïnteresseerde koper was zo vriendelijk om ook een paar foto’s van de auto me te sturen in het bericht.

ChatGPT to the rescue

De omgeving rondom de auto kwam Andrew Garcia alles behalve bekend voor. Dus gooide hij de foto’s van de Lamborghini door de AI van ChatGPT. Op de vraag waar de foto’s genomen konden zijn gaf ChatGPT als antwoord dat het in de buurt van Denver Colorado leek te zijn. De lokale autoriteiten hadden de opvallende auto vervolgens binnen een paar dagen gelokaliseerd door te zoeken in de buurt van de door de AI-bot gevonden coördinaten.

Garcia pakte meteen het vliegtuig en kon op roadtrip terug naar huis met de verloren zoon (of dochter, is een Lambo mannelijk of vrouwelijk?). De politie doet nog onderzoek, in ieder geval is Andrew weer als een kind zo blij nu zijn geliefde Huracán weer voor de deur staat, met dank aan ChatGPT. Hopelijk houdt ie ‘m heel.