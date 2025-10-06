Waarom deze 911 Turbo 8 ton moet kosten

Niet omdat de kleur zo lekker is.

Als je een Porsche-showroom binnenstapt moet het heel raar lopen wil er niet een 911-variant zijn die aan je wensen voldoet. Alle denkbare combinaties zijn mogelijk. En dat is niet iets van de laatste jaren. Porsche levert al heel lang talloze versies van de 911.

Toch ontbrak er bij de 993 een hele logische variant, namelijk de Turbo Cabrio. Op basis van de 930 was er wel een cabrio, maar bij de 964 en de 993 die volgenden stond de Turbo alleen als coupé in de prijslijst.

Een zekere Fritz Haberl, die een Porsche-dealer runde in München, vond dat jammer. Hij klopte daarom aan bij Porsche of ze niet toch een paar Turbo Cabrio’s konden bouwen. Porsche zei: dat is goed, als je er minstens tien koopt. Haberl ging daarmee akkoord. Hij wist 14 klanten te strikken en zo werden er 14 Turbo Cabrio’s gebouwd.

Interessant detail: deze auto’s hebben de ‘verkeerde’ motor. Omdat 993 Turbo op dat moment nog in ontwikkeling was, werd de motor van de vorige generatie gebruikt. De 964 Turbo had eerst de 3.3 en later de 3.6. Die motor, met 360 pk, ligt dus in deze cabrio. De dichte 993 Turbo had óók een 3.6, maar die leverde 430 pk. Volg je het nog?

Dit specifieke exemplaar is uitgevoerd in een hele gave kleur: Amaranth Violet. Er staat nog maar 13.000 km op de klok. Op basis van de stuurpositie zou je denken dat de eerste eigenaar een Brit was, maar niets is minder waar. Deze Turbo Cabrio was voor een klant uit Hong Kong. Dat verklaart waarom de snelheidsmeter op kilometers staat en niet op mijlen.

Inmiddels heeft de auto alsnog zijn weg gevonden naar Engeland. Daar wordt de auto geveild door Iconic Auctioneers. Zij verwachten een opbrengst van omgerekend €800.000 tot €920.000. Dat is aanzienlijk meer dan een dichte 993 Turbo, want die kost rond de twee ton. En dan is dit nog een rechtsgestuurd exemplaar. Kun je nagaan wat een linksgestuurd exemplaar moet kosten.