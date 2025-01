Had nou maar gewoon even gewacht.

Een motorrijder voor de dashcammer is zijn tweewieler nog niet de baas. Kan gebeuren. Gewoon even rustig afwachten tot de motorrijder zijn weg kan vervolgen. De auto achter de dashcammer heeft duidelijk niet dat geduld. Een domme beslissing eindigt dan ook in tranen..

