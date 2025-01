Video: eigenaar redt 911 S/T van vlammen in Los Angeles

Gelukkig kon de Porsche 911 S/T nog worden meegenomen.

Vrijwel dagelijks gaan niet alleen huizen, maar ook gevulde garages op in vlammen. Cybertrucks, Lambo’s, Porsches en Bentleys zijn opgeëist door het vuur in Los Angeles. Heel soms is er een lichtpuntje voor ons autoliefhebbers.

Zoals deze eigenaar, die zijn 911 S/T nog net uit de garage weet te rijden. De Tesla mocht achterblijven. Van het huis was even later niets meer over.

