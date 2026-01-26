Mate Rimac verklapt: ”We werken aan een betaalbare hot-hatch voor een groot merk”

Er lopen wat ”hele interessante projecten” volgens de Bugatti/Rimac-topman.

De standvastige petrol head zal niet snel lovende woorden spreken over een EV-merk, maar zelfs de koppigste benzinejunkies moeten toegeven: het werk van Mate Rimac is indrukwekkend. Zo zorgde hij ervoor dat zijn Kroatische merk Rimac Automobili uitgroeide tot mede-eigenaar van het iconische Bugatti.

Minder bekend is het werk dat Rimac doet voor externe automerken. Naast het bouwen van de snelste elektrische en hybride hypercars gebruikt de Kroatische autofabrikant zijn kennis en kunde om anderen te voorzien van de fijnste EV-aandrijflijnen. Zo was er al spraken van een soort van samenwerking met Porsche (al liep dat niet heel soepel), en was er sprake van er een partnerschap met BMW en Hyundai (of toch niet?).

Na weken van onderhandelen met een YouTuber over zijn schade-Bugatti vond Rimac het tijd om weer wat positief nieuws de ether in te knallen. Daarom kwam de Nürburgring-verslaafdde Autojunk-poster Misha Charoudin naar de Bugatti-fabriek voor een rondleiding. Daar doet Rimac een interessante onthulling.

Rimac-motor voor de massa

Als je wat tijd over hebt, kun je de hele video van anderhalf uur bekijken. Op 26:46 komt echter het gedeelte waar wij op aanslaan. Mate Rimac laat vanaf dat moment de techniek achter de hypercars aan Charoudin zien. Naast een e-axle van de Tourbillion toont Rimac ook een elektrische aandrijflijn voor een grote elektrische SUV. De Nevera– en Bugatti-makers bouwen deze elektromotor in grote aantallen voor een ander automerk. Welk merk zegt Rimac helaas niet.

Charoudin stuurt vervolgens het gesprek in de goede richting. Hij vraagt naar een lekkere hete hatchback met een Rimac-aandrijflijn. Daar slaat Mate Rimac op aan.

We hebben een aantal heel interessante projecten met een aantal, laten we zeggen, bread and butter autofabrikanten die zeggen ‘Rimac is cool, ik wil een hot-hatch maken met een Rimac-aandrijflijn en wil het ook op die manier presenteren’, omdat mensen weten dat als het een Rimac-krachtbron is, dan wordt het waarschijnlijk een coole auto.

Ook nog te betalen

Leuk, een kleine supercar om te concurreren met de Renault 5 Turbo 3E, maar betekent dat ook dat alleen de rijke elite daarvan kan genieten? Nou… Rimac zegt: ”Hopelijk komen dit soort auto’s best snel op de markt die heel erg betaalbaar zijn. Dus niet zoals de grote limousines en SUV’s, maar ook misschien wat hot hatches met dat spul.”

Je kunt je afvragen wat ‘heel erg betaalbaar’ is in de ogen van iemand die auto’s van een paar miljoen per stuk verkoopt. Maar we weten ook dat Rimac een liefhebber is en echt wel weet wat er speelt. Daarnaast liet Rimac al eerder het Scalable Powertrain-platform zien met maximaal 490 pk en maximaal 6.250 Nm. Dat moet genoeg zijn.

Als we dan kijken in het lijstje met samenwerkingen: Porsche heeft geen hatchback en Hyundai heeft al zijn eigen Ioniq 5 N. Er blijft er dus maar één over. Iemand trek in een elektrische terugkeer van de 1M Coupé met Rimac-spulletjes?