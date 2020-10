Video: Porsche 911 GT3 rijdt wielrenner van de sokken - Autoblog.nl

De wielrenner was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.

Wielrenners en automobilisten zijn niet altijd elkaars beste vriend. In een recente video zien we een bijzonder onprettige confrontatie tussen deze twee weggebruikers. Het was geen doelgerichte actie, maar het resultaat is hetzelfde.

Op de video zien we hoe een wielrenner nietsvermoedend op de weg rijdt, als er opeens een witte Porsche 991 GT3 dwars in beeld komt schuiven. De wielrenner wordt vol geschept door de sportauto. Gelukkig is hij nog bij bewustzijn, hoewel hij wel op de grond blijft liggen.

De bestuurder van de Porsche ziet zichzelf duidelijk niet als de schuldige, want het eerste wat hij doet is wijzen naar een grijze Kia Sportage. Het lijkt er echter veel op dat hij zich schuldig had gemaakt aan een onverantwoorde inhaalactie. Als we er gemakshalve even vanuit gaan dat doorgetrokken strepen hetzelfde betekenen als in Nederland was hij sowieso in overtreding.

Het incident vond plaats in Colombia. Lokale media melden dat de wielrenner gelukkig alleen lichte verwondingen heeft afgelopen. Op een andere dashcamvideo die eerder werd opgenomen is te zien dat de GT3 op pad was met nog een rode 991 GT3 en een zwarte 991 Carrera.

In een later nieuwsbericht wordt gemeld dat de bestuurder een boete heeft gekregen van omgerekend €197 omdat hij inhaalde waar dat niet mocht. Daar komt hij dus nog makkelijk mee weg, maar er komt eventueel nog een schadevergoeding bovenop.