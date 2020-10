Tesla: achterbumper kan loslaten na rijden door plas - Autoblog.nl

Tesla geeft eindelijk toe een ontwerpfout te hebben gemaakt.

Door een plas water rijden en spontaan je achterbumper verliezen: zoiets kan misschien gebeuren bij een gaar barrel, maar bij een splinternieuwe Tesla is zo’n geintje onacceptabel. Toch is het meerdere keren gebeurd bij eigenaren van een Tesla Model 3.

Zo kregen we in juli een video te zien waarop is te zien dat een Model 3 door een plas rijdt, waarna vervolgens de complete achterbumper door het beeld komt vliegen. In 2018 meldde ook een Tesla-rijder dat hij zonder achterbumper op zijn bestemming was gearriveerd. Ook hij had onder natte omstandigheden rondgereden. Zo zijn er nog meer meldingen van problemen met de achterbumper.

Tesla erkent nu eindelijk het probleem en komt met een oplossing. Dat blijkt uit een document waar Electrek beslag op heeft kunnen leggen. In het bericht valt te lezen dat Model 3’s in zeldzame gevallen beschadigd kunnen raken als ze door een laag water rijden. Het kan in die gevallen gebeuren dat, jawel, de achterbumper los raakt. Het gaat om Model 3’s die voor mei 2019 zijn geproduceerd in de fabriek in Fremont.

In het interne document zijn verder instructies te lezen om het euvel te verhelpen. Daarvoor moet de achterbumper vervangen worden met een exemplaar waar een opening voor een trekhaak in zit. Daarmee zou de auto wél bestand zijn tegen het rijden door plassen water.

Het is niet bekend in hoeveel gevallen er daadwerkelijk een achterbumper afgelazerd is. Zo’n ontwerpfout kan natuurlijk echt niet, maar procentueel zal het aantal auto’s met een loslatende bumper wel meevallen. In Nederland hebben we nog niet van zulke incidenten vernomen, terwijl er hier toch aardig wat rondrijden. Voor een iets evenwichtiger beeld daarom een video van een Tesla Model 3-rijder die bewijst dat je ook door een stevige plas water kunt rijden zónder een achterbumper te verliezen: