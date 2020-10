BMW R nine T 2021 gaat voor aluminium! - Autoblog.nl

Nu er geen beurzen zijn dit seizoen beginnen alle merken langzaam het nieuws online te verspreiden. Natuurlijk kan BMW Motorrad niet achterblijven, ze begint met de R nine T voor 2021.

BMW R nine T opgefrist voor 2021

Alweer in 2013 bracht BMW Motorrad de R nine T op de markt. Een prima toevoeging aan het heritage naked bike genre. Leuk voor iedereen met een goed gevulde portemonnee die niet wilde shoppen bij Harley of Ducati voor een ‘basic’ motorfiets met vintage invloeden. De range is door de jaren heen gegroeid met een aantal varianten. Allemaal rondom dezelfde basis. Voor 2021 heeft BMW zojuist een aantal wijzigingen voorgesteld.

We beginnen met de technische wijzigingen en daarna doorlopen we de veranderde designs.

Het boxer blok voldoet voor 2021 aan de Euro5 eisen. Dit betekent een afgenomen vermogen van 109 pk bij 7.250 tpm (dit was 110 pk bij 7.750 tpm).

Het koppel is gelijk gebleven met 116 Nm bij 6.000 tpm.

De cilinderkoppen zijn opnieuw ontworpen en hebben dus een nieuwe look

Binnen in de cilinders vindt er nu een betere ontbranding plaats zodat tussen 4.000 en 6.000 tpm er meer trekkracht voorhanden zou moeten zijn.

ABS Pro was voorheen een optie en is nu standaard evenals de ‘rain’ en ‘road’ ridingmodes.

Standaard LED technologie bij de knipperlichten en koplamp vanaf 2021.

USB laadmogelijkheid is standaard vanaf 2021

Alles aluminium

Je zag het al aan de titel. BMW geeft je de mogelijkheid om alles in aluminium uit te voeren met hulp van ‘option 719’. Als je dat tot in het extreme doortrekt dan krijg je het onderstaande.

Andere nieuwe kleuren die voor 2021 leverbaar zijn.

Dan valt meteen de ’40 years’ uitvoering van de BMW R nine T GS uitvoering voor 2021 op. Heerlijk retro zwart en geel. Je liep er in de jaren ’90 hard voorbij omdat het echt niet meer kon. Maar nu is het weer helemaal bon-ton.

Ook de andere versies (Pure en Scrambler) zijn er in 2021 natuurlijk weer bij. Het verschil tussen de modellen is voornamelijk de zitposities door de verschillende gebruikte onderdelen in de driehoek zadel/stuur/voetsteunen. Maar voor velen zal de keuze voor een BMW R nine T ook in 2021 beginnen bij welk design of welke kleur jou het meest aanspreekt.

We reden natuurlijk al eerder met de 2020 versie van de R nine T Scrambler.

Hieronder de presentatie van de BMW Motorrad modellen zojuist! Met ook nieuwe BMW R18 versies.

Foto’s: BMW Motorrad