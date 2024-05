Polestar 2 nu al 11.300 euro goedkoper

Polestar 2 halen, nu nog minder betalen. Inmiddels is de Polestar 2 al 11.300 euro goedkoper dan vorig jaar.

Hoe zit dat met die elektrische auto’s? Er gaat iedere keer geld van de vanafprijs af en dan gaat het niet over tientjes. Elon Musk kan er wat van met de prijsstelling van zijn Tesla Model 3 en Tesla Model Y, maar Musk is niet de enige die aan afprijzen doet.

Nu is het weer de beurt aan Polestar. Begin dit jaar stond de Polestar 2 nog voor 51.200 euro in de boeken. Daar ging in februari dik 6.000 euro vanaf naar een prijs van 44.950 euro. Inderdaad ja, precies onder de subsidiegrens! Met 2.950 euro gratis geld voor de particulier reed je dus tot nu voor 42.000 euro in een Polestar 2.

Nog verder afgeprijsd

Oplettende Autobloglezer Wouter (niet onze Wouter) wijst ons erop dat in de configurator van Polestar nu een vanafprijs van 41.600 euro genoemd wordt. Nog eens 3.350 euro eraf dus. En met die subsidie daalt de prijs voor een particuliere koper dan naar 39.900 euro.

Als we de subsidie meerekenen is de Polestar 2 in vijf maanden tijd dus 11.300 euro goedkoper geworden voor de particuliere koper. Je zou er net in 2023 nog één gekocht hebben…

Polestar 2 goedkoper

In tegenstelling tot de prijsverlaging van februari toen alle uitvoeringen goedkoper werden, geldt de afprijzing deze keer alleen voor de Standard range Single motor. Met een actieradius van 505 – 546 km (WLTP) en een 0-100 sprint in 6,4 seconden. De andere uitvoeringen houden hun prijs.

Vooralsnog is de verlaging tijdelijk tot 31 oktober van dit jaar. Dit duidt er wellicht op dat er nog wat voorraad staat die moet worden verkocht. Maar goed, daar profiteert de particuliere koper dan van.

Want inderdaad, de fiscale waarde daalt niet, het is korting op de cataloguswaarde. Leaserijders krijgen dus ook nu even geen cadeautje. Dat is alleen voor de gewone burger. Wel lekker volgens de huidig tijdsgeest Polestar!

Prijsverlagingen concurrentie

Polestar is niet het enige merk dat nogal zoekende is naar zijn prijsstelling. Bekendste voorbeeld is natuurlijk Tesla waar de prijzen alle kanten opgaan, maar toch vooral naar beneden.

Met de huidige prijsverlaging duikt de Polestar 2 net onder de prijs van de Tesla Model 3 die net 390 euro meer mag kosten. Goedkoper dan de populaire Tesla Model Y was de Polestar al, maar dat gat is nu verder gegroeid naar 4.390 euro.

Niemand wil vooruit kijken naar 2025. Maar dan gaat ie dus een dikke 6.000 euro omhoog. Want in 2025 is er geen SEPP subsidie. En daarnaast vervalt die korting natuurlijk op de 2.