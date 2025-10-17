Zelfrijdende Tesla’s lappen verkeersregels aan hun laars in nieuwe rijstand!

Tesla brengt de aso-rijmodus terug.

Als we in 2080 allemaal autonoom rijden, worden er dan nog wel verkeersboetes uitgedeeld? Waarschijnlijk is je auto dan zo slim dat je ook niet zonder gordel om kunt rijden of dat je op een verboden plek parkeert, dus ook die boetes zullen verdwijnen. Tenminste, niet als je een zelfrijdende Tesla rijdt.

In de Verenigde Staten kun je je Tesla al grote stukken helemaal autonoom laten rijden. Sterker nog, je kunt kiezen hoe agressief of rustig je autonome EV zich gedraagt. Sinds deze week zijn daar twee ”rijprofielen” bijgekomen: de luiaard en de Mad Max.

De luiaard is vanzelfsprekend de rustigste stand, terwijl de Mad Max-modus speciaal is voor mensen die haast hebben. De functie werd al eens in 2018 uitgebracht, vervolgens offline gehaald, maar is na de v14-update weer helemaal terug.

Rechts inhalen

Volgens Tesla zorgt het Mad Max-rijdersprofiel voor ”hogere snelheden en een hogere frequentie aan rijstrookwissels”. Een video op X bevestigt alvast het vele wisselen van rijstroken. En als er iemand te traag gaat op de linkerbaan? Dan is het voor de EV geen probleem om even rechts in te halen.

Maar ook de snelheid die de Tesla aanhoudt, gaat buiten het boekje. Tesla-connaisseur Sawyer Merritt testte de Mad Max-mode, plaatste er een video over op YouTube en is verkocht. Het is zijn nieuwe favoriete modus. Dat, totdat er een rekening op de mat valt, vermoed ik.

Mad Max en de maximumsnelheid

Merritt rijdt op een snelweg waar de snelheidslimiet 65 mijl per uur is. Zeg maar 105 km/u. De Tesla houdt het tempo er lekker in door steevast vlak rond de 80 mijl per uur te rijden, wat 129 km/u is. Af en toe tikt hij de 84 mijl per uur aan, waardoor hij de maximumsnelheid met 29 km/u overschrijdt. Zou je in Nederland zoveel te hard rijden op de snelweg, dan kun je een boete van € 313 krijgen.

En dan nog wat: Tesla-rijders vinden het vervelend dat de zelfrijdende auto’s helemaal stil moeten gaan staan bij stopborden. Maar goed, dat is de wet, dus heeft Tesla het zo ingebouwd dat de auto’s stil gaan staan. Toch? Volgens Electrek zouden er binnen 24 uur al meldingen komen van Tesla’s die niet helemaal stil gaan staan.

Toch voelt het hypocriet om zo met het vingertje te wijzen. Ik zal vast ook wel eens nog wat gerold hebben bij een stopbord en ook bij mij staat de cruise control vaker niet dan wel op precies 100 km/u. En toch blijft het knagen dat een zelfrijdende auto zo geprogrammeerd is dat ‘ie met het volle verstand behoorlijk wat te hard gaat rijden. Gelukkig blijft FSD hier gelimiteerd. Voor nu dan.



