Als Max Verstappen naar carnaval

Het kan nu, met wellicht het duurste kostuum van het jaar

Max is natuurlijk van ‘onder de rivieren’. Iets verder dan de meeste Nederlanders lief is, maar dat doet niets af aan het feit dat Max gewoon gerechtigd is om zich een week ziek te melden na het lange carnavalsweekend in februari. Waarschijnlijk zal hij dat niet doen omdat hij aan het trainen of aan het gamen is, maar jij kan wel in zijn plaats gaan. Als Max nog al liefst!

Want Bonhams veilt één van zijn vele vele racepakken. Sterker nog, deze raceoverall heeft Max gedragen tijdens het Zandvoortse Holland Festival, ook wel bekend als de Dutch GP. Maar het is sowieso goed nieuws. Want jij kan met deze overall de blits maken terwijl je lallend de buurvrouw of buurman, waar je het hele jaar ruzie mee hebt, de liefde verklaard over weer een metertje bier.

Abu Dhabi Veiling

Bonhams heeft een veiling die loopt tijdens de GP in Abu Dhabi en daar is dit ‘lot’ er eentje van. Het gaat om een race-overall in het bekende donkerblauw van het Red Bull team die Max heeft gedragen tijdens het raceweekend in Zandvoort in 2023.

Je weet wel. Die Dutch GP editie die hij ook won. De overall is gesigneerd door Max en wordt vergezeld door een certificaat van het team waarin gesteld wordt dat het inderdaad door Max is gedragen en niet door één van de monteurs in de pitbox.

We gaan er gemakshalve van uit dat ze hem inmiddels wel even in de wasmachine hebben gegooid voor je. Want tijdens het raceweekend was het natuurlijk afwisselend vrij zonnig en vrij regenachtig. Maar dit vertelt de veilingbeschrijving helaas niet.

Er hangt een stevige prijsindicatie aan deze veiling. Tussen de 60 en 70.000 pond is de ‘estimate’. Dat wordt het duurste carnavalskostuum ooit, of niet? Maar in sommige landen zal het kopen van Max zijn afdragertjes leiden tot een mooie aftrekpost. Want alle opbrengsten van deze veiling gaan naar de Wings for Life organisatie. Een goede doelen organisatie die zich inzet voor onderzoek om een remedie te vinden voor patiënten met beperkende blessures en verwondingen aan hun ruggengraat.

In dezelfde veiling zouden wij bieden op

Om het kostuum af te maken kan je natuurlijk ook nog bieden op een setje replica handschoenen en een balaclava die dan wel weer gesigneerd zijn door Max zelf. Wel oppassen dat je die er niet afzweet in de kroeg natuurlijk.

Maar onze favoriet is toch wel deze origineel door Alain Prost gedragen helm. Deze droeg hij o.a. tijdens de Dallas GP. De helm van het merk GPA heeft een toch stevige estimate van tussen de 10.000 en 12.000 pond. Maar hij staat op moment van schrijven al op 36.000 pond. Ok…

Meebieden voor het beste carnavals kostuum doe je hier.

via: Bonhams