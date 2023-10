Nieuwe Kodiaq is de ruimste Skoda ooit

Je moet even goed kijken, maar dit is echt een Skoda.

Skoda is hét merk van de ruimte en daarom is het heel vreemd dat ze nooit een grote MPV hebben geleverd. In plaats daarvan is er sinds 2017 de Kodiaq, een grote SUV met (optioneel) drie zitrijen. Deze heeft nu een opvolger gekregen, met de gloednieuwe tweede generatie Kodiaq.

Je raadt het al: deze is nóg groter en ruimer dan voorheen. De Kodiaq is met 6,1 centimeter gegroeid tot een lengte van 4,75 meter. Daarbij is er ook weer de keuze tussen vijf en zeven zitplaatsen. Als je de derde zitrij achterwege laat heb je een bagageruimte van maar liefst 910 liter. Ter vergelijking: de Superb Combi heeft een bagageruimte van 660 liter.

Qua design is de Kodiaq wat minder no-nonsense dan we Skoda gewend zijn. Sterker nog: van de zij- en achterkant is de auto eigenlijk nauwelijks als Skoda te herkennen. Wat vooral opvalt is de D-stijl die in een afwijkende kleur (zilver of zwart) is uitgevoerd.

De neus is ook best fancy voor een Skoda. De nieuwe Kodiaq heeft gespleten koplampen (helemaal hip) en een LED-strip die doorloopt over de hele breedte van de grille. Dat laatste is overigens optioneel.

Het interieur van de Kodiaq ziet er goed uit, maar dat is geen verrassing. Dit liet Skoda namelijk in augustus al zien. Centraal op het dashboard prijkt een 10 inch scherm (optioneel 13 inch), maar Skoda is gelukkig ook fysieke knoppen niet vergeten. Er zijn drie instelbare draaiknoppen, waarmee je functies naar keuze kunt bedienen.

Bij de vorige Kodiaq schitterde een hybride uitvoering nog door afwezigheid, maar dat wordt met de nieuwe goedgemaakt. Er is nu een 1.5 TSI plug-in hybride die goed is voor 204 pk. Dankzij een 27,5 kWh accu kun je maar liefst 100 km volledig elektrisch rijden en je kunt ‘m met 50 kW weer volladen aan de snellader.

Naast de PHEV is er ook een mild hybrid instapper. In dat geval levert de 1.5 TSI 150 pk. Als je met zeven man op pad wil in je Skoda is dit je enige optie, want de plug-in hybride is er helaas alleen als vijfzitter.

De nieuwe Skoda Kodiaq zal in mei volgend jaar zijn opwachting maken in Nederland. De prijzen zullen zoals gewoonlijk in de aanloop naar de marktintroductie bekend gemaakt worden.