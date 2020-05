Video: Suzuki Swift Sport Duurtest – Afscheid

Wat is er allemaal gedaan met deze duurtester?

In deze video blikt Casper terug op de tijd die we hadden met dit project in de Autoblog Garage. Onder meer kreeg de hot hatch een wrap, nieuwe velgen, een aangepast onderstel en meer vermogen. Het komt allemaal voorbij in deze video.

Meer Swift? Bekijk ook de Suzuki Swift Sport rijtest en video die we maakten.