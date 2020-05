Volkswagen Golf 8-reclame beschuldigd van racisme

De beschuldiging was voor Volkswagen genoeg reden om de Golf 8-reclame in te trekken.

Voor de marketingboys is het altijd weer een uitdaging. Of het nu gaat om een nieuw product of dienst, een pakkende reclame is niet zomaar bedacht. Niet alleen moet je boodschap goed overkomen, het moet ook blijven hangen. De nieuwe Volkswagen Golf 8-reclame blijft zeker hangen. Al is dit niet in positieve zin voor de Duitse autofabrikant.

Volkswagen lanceerde op Instagram een korte reclame van de nieuwe Golf 8. De commercial werd echter al snel offline gehaald na kritiek op datzelfde sociale media, aldus de BBC. De Duitse autofabrikant werd beschuldigd van racisme vanwege de inhoud. Overdreven of niet: Volkswagen gaat (weer eens) door het stof.

In de reclame loopt een getinte man richting de nieuwe Volkswagen Golf 8. Er komt een “witte” hand in beeld en schiet de man terug het restaurant in waar hij vandaan komt. Welke boodschap het automerk wilt uitdragen met de commercial is niet bekend. Er zaten nog meer ongemakkelijkheden in de reclame verstopt. De naam van het restaurant is ‘Petit Colon’, wat je kunt vertalen naar kleine kolonist. Op het einde van de reclame komt de zin Der Neue Golf letter voor letter in beeld, waarbij je met de eerste letters het Duitse (en Nederlandse) N-woord kunt spellen. U begrijpt: dat was de druppel voor het internet.

Volkswagen zegt een intern onderzoek te zijn gestart om te kijken wie deze reclame heeft goedgekeurd. Verder zegt het automerk sorry voor een ieder die zich beledigd heeft gevoeld door de reclame. Storm in een glas water of terechte kritiek? Check de de commercial hieronder en oordeel zelf.