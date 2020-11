Naar 100 km/u op snelweg kost schadeherstellers veel werk - Autoblog.nl

Honderd kilometer per uur mag dan goed zijn voor het milieu, het heeft schadeherstellers wel veel werk gekost.

Het zijn slechte tijden voor de schadeherstellers van Nederland. Door corona rijden we met z’n allen een stuk minder, hebben we in Nederland een nogal zachte winter achter de rug én zorgt de snelheidsverlaging naar 100 km/u voor minder schade. Drie ingrediënten die ervoor zorgen dat een kwart van de Nederlandse schadeherstellers nu rode cijfers draait, aldus de brancheorganisatie FOCWA. Directeur Femke Teeling was vrijdag te gast bij de BNR Nationale Autoshow, om uit te leggen wat de problemen precies zijn.

Laten we beginnen met de autoruitherstellers. Deze heeft volgens de FOCWA de grootste klappen gekregen, met een gemiddeld orderverlies van 37 procent. Dit beeld is overigens volgens Teeling wisselend; er zijn bedrijven die maar liefst 90 procent minder orders hebben. Het verlies hier heeft alles te maken met die eerder genoemde ingrediënten.

Een strenge winter met veel vorst, zorgt namelijk voor een slechter wegdek en veel kleine losse steentjes. Wanneer auto’s daar met hoge snelheid overheen rijden, schieten die naar achter. En als je pech hebt, krijg je die steentjes tegen de neus van je auto. Met steenslag of sterretjes in je ruiten tot gevolg. Om bij deze steentjes te blijven: door 100 km/u te rijden in plaats van 130, zijn er volgens Teeling minder autoruitschades. Bij een lagere snelheid heb je minder steentjes die bovendien minder hard aankomen, stelt de FOCWA-directeur.

Het derde punt, waar alle bedrijven in de sector wel mee te maken hebben, komt door corona. Wanneer minder mensen rijden en er minder files zijn, zijn er ook een stuk minder schades. Vooral bedrijven die veel leaseauto’s herstellen hebben het nu slecht; die rijden in 2020 aanzienlijk minder.

De bedrijven worden wel gesteund vanuit de overheid, maar dit is volgens Teeling niet genoeg. “Begin corona hadden de bedrijven nog wel vet op de botten, maar op een gegeven moment is dat vet op”, zegt de directeur. Elf procent van de schadeherstellers overweegt dan ook om personeel te moeten ontslaan. Tegelijkertijd zijn er bedrijven die juist overwegen om mensen aan te gaan nemen.

Of het ooit terug gaat naar ‘normale’ schadecijfers? Nou, 84 procent van de schadeherstellers denkt het wel te gaan overleven, maar Teeling ziet het wat somberder in. Zo worden steeds meer auto’s uitgerust met rijhulpsystemen als ADAS, die volgens Teeling voor minder ongelukken zorgen. Dat is natuurlijk geweldig nieuws voor de rest van de wereld, maar bij schadeherstellers zorgt het volgens Teeling voor minder werk. De FOCWA-directeur denkt ook dat er iets gaat veranderen binnen de schadeherstelwereld, waarbij bedrijven meer gaan samenwerken of elkaar zelfs gaan overnemen. Om zo de steeds complexer wordende auto’s te kunnen blijven repareren.

Foto: Scion FR-S met wat werk van @Emping via Autojunk.nl.