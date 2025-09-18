Niks veilen, deze in beslag genomen wordt geplet

Wel een beetje kapitaalvernietiging, of niet?

Als je in Nederland heel stout bent wordt je auto in beslag genomen en vervolgens geveild via Domeinen. De politie van het Amerikaanse Louisville koos voor een iets andere aanpak. Ze wilden een afschrikwekkend voorbeeld stellen en hebben daarom een in beslag genomen auto geplet.

De auto in kwestie is een Dodge Durango Hellcat. Deze heeft 720 pk, genoeg om wat verkeersregels te overtreden. We weten niet precies wat de eigenaar uitgespookt heeft, maar de auto werd in ieder geval in 2024 geconfisqueerd.

De Hellcat is nu op jammerlijke wijze aan zijn einde gekomen in de shredder. Omdat de politie een voorbeeld wilde stellen hebben ze er een hele show van gemaakt, inclusief een toespraak van de burgemeester. Die mocht vervolgens op de knop drukken om de auto te pletten. Weer eens wat anders dan een lintje doorknippen.

Iedereen vraagt zich natuurlijk wel af: is dit niet een beetje zonde? De politie rechtvaardigt deze actie door te zeggen dat de auto verschillende gestolen onderdelen bevatte, waaronder de motor. Daardoor was de Dodge volgens hen niet geschikt voor veilen of ombouwen tot politieauto. Daarnaast: een publiciteitsstunt mag wat kosten.

Het lijkt te gaan om een eenmalige actie, maar de burgemeester waarschuwde dat in beslag genomen auto’s die niet straatlegaal zijn geplet worden. Dus wie weet kunnen we nog meer leuke filmpjes verwachten vanuit Louisville, Kentucky.

De lokale politie is al langer aan het strijden tegen straatracers. Sinds 2023 hebben ze al 167 auto’s in beslag genomen. Best lucratief dus, die jacht op wegpiraten. Zolang ze niet door de shredder gaan.