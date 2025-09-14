Video: deze Porsche 964 RS haalt 330 km/u #MijnAuto

In deze aflevering van Mijn Auto neemt Wouter Karssen plaats naast Porsche-expert en handelaar Eric Wolbert.

Samen rijden ze in een iconische Porsche 964 RS Clubsport – een auto die alles ademt behalve comfort. Geen stuurbekrachtiging, geen airbags, geen airco, maar wel een gelaste kooi, een lichtgewicht carrosserie en vooral: een motor die is opgeboord naar 3,8 liter met 375 pk.

Eric vertelt hoe deze RS eigenlijk een pure raceauto is, gebouwd voor beleving en rauw rijplezier. Hij deelt zijn passie voor klassieke Porsches, een wereld waarin hij al meer dan twintig jaar actief is met zijn bedrijf Wolbert Sportscars. Hij verhandelt voornamelijk 911’s van de jaren ’60 tot aan de 2010’s, waarbij de 997 en 991 momenteel de populairste modellen zijn.

De 964 RS van vandaag heeft een bijzondere geschiedenis: ooit verkeerd aangepast met foute spoiler en wielen, maar door Eric volledig teruggebracht naar originele staat. Zelfs de kleur Ruby Red maakt de auto zeldzaam en geliefd. Een opmerkelijk detail: de vorige eigenaar was blind, maar genoot van het geluid en de ervaring naast zijn broer.

Tussen het rijden door bespreken Wouter en Eric ook de huidige markt, de toekomst van elektrische Porsches, en de blijvende magie van de handgeschakelde 911. Hun conclusie? Autorijden moet leuk blijven – en dat lukt perfect met deze rauwe 964 RS Clubsport.

