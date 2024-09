Range Rover in Subaru WRX STI-kleurstelling, mag dat?

Een Range Rover uitgevoerd in metallicblauw met gouden velgen, dat kennen we ergens van!

Als autofabrikant is kleurgebruik belangrijker dan je denkt. Sommige merken hebben een kleurassociatie helemaal eigen gemaakt. Neem blauw met gouden velgen. Dan denk je maar aan één merk: Land Rov… wacht.

Urban Range Rover

Nee, natuurlijk zou je eerste associatie moeten zijn met Subaru en de vele generaties (Impreza) WRX STI. Die gebruikten de blauw-over-gouden kleurstelling veel tijdens het rallysucces. Urban Automotive, de inmiddels in Nederlandse handen gebrachte tuner, doet voor dat de kleurstelling ook een Range Rover kan opfleuren.

Het gaat om een Range Rover Sport met het ‘Widetrack’-pakket van Urban. De Britse SUV krijgt zo flink verbrede wielkasten. Ook een spoiler, bumpers rondom met koolstofvezel skirts, een nieuwe motorkap en een koolstofvezel inleg in de flank is een onderdeel van de Urban-kit. Alleen de kleur moet je even kiezen en dat is in dit geval Estoril Blue.

Bij dit specifieke exemplaar van de Urban Range Rover is dus gekozen voor Vossen UV-1R-velgen. Het velgdesign is wat bijzonder, maar de kleurstelling staat best wel lekker op een Range. Zwarte velgen mag uiteraard ook, maar dat is wel een beetje saai.

Het Widetrack-pakket voor de Urban Range Rover gaat je zo’n 30.000 euro kosten, je mag echter ook kiezen om de verbreding achterwege te laten en enkel voor de bumpers en spoilers te gaan. Het maakt de ‘Rover zeker uniek!