Slachtoffer worden van een voortvluchtige gek..

In deze video is te zien hoe een automobilist probeert van de politie te ontsnappen. Dat is al niet slim, maar dit proberen te doen met een geopende motorkap is nog dommer. Nog dommer is vervolgens een onschuldige dame raken, die nu met schade zit aan haar auto.

