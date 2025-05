Video: Uber-limo of concurrentiekiller? Lexus ES (2025)

We stellen de nieuwe Lexus ES aan je voor in deze Autoblog video.

De Lexus ES 2025 is hier, en dit is inmiddels de achtste generatie van deze luxueuze sedan. Hoewel hij pas sinds 2018 bij ons in Europa kwam, is de ES wereldwijd al jaren populair.

Qua uiterlijk heeft Lexus flink uitgepakt. De nieuwe ES is met een lengte van 5,14 meter een imposante verschijning, met een wielbasis van 2,95 meter. Qua aandrijving zijn er meerdere opties. De bekende 2,5-liter hybride motor (201 pk) is beschikbaar met voor- of vierwielaandrijving.

Nieuw zijn de elektrische modellen: de ES 350e (224 pk, 530 km range) en de ES 500e met 343 pk, volledig variabele vierwielaandrijving en een acceleratie van 0–100 km/u in 5,6 seconden.

Check de video, waarin Wouter de nieuwe Lexus ES aan je voorstelt. Lees dit artikel om meer te weten te komen over de nieuwe ES.