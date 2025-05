Britse koning koopt Chinese auto (en dat is logisch)

Charles heeft een nieuwe auto besteld, en dat is de enige logische keuze.

De Britse koning is natuurlijk aan zijn stand verplicht om in een Britse auto te rijden. De officiële staatslimousines zijn Bentleys, en ook privé heeft Charles altijd Britse auto’s. Denk aan een Aston Martin DB6 en een Land Rover Discovery. Zijn nieuwste aanwinst is echter een Chinese auto.

Oké, misschien een beetje flauw om het zo te stellen, maar het is een Lotus Eletre. Deze auto wordt toch echt gebouwd in China. Daarnaast heeft het Chinese Geely natuurlijk een meerderheidsbelang in Lotus, maar ja, welk Brits merk is nog wel in Britse handen? Overigens heeft kwaliteitspublicatie The Sun niet door dat de Eletre uit China komt, want zij spreken van een “UK-made electric car”.

Dat koning Charles een elektrische auto koopt is allerminst verrassend. De 76-jarige vorst is namelijk zeer begaan met het klimaat, en dat was hij al toen de meeste mensen het woord nog niet eens kenden. Eerder reed hij in een Jaguar I-Pace, de eerste elektrische auto van Britse makelij.

Het probleem is: er is op dit moment heel weinig keus qua Britse EV’s. De Rolls-Royce Spectre is op zich een waardige auto voor een koning, maar dan zou Charles zelf moeten rijden óf zich achter de voorstoelen moeten wurmen. De MINI Countryman Electric heeft wel achterdeuren, maar dat is natuurlijk geen optie. En Bentley en Land Rover hebben nog geen EV’s.

Dus ja, dan blijft er eigenlijk nog maar één optie over als je een Britse EV wil: een Lotus. Charles kon kiezen uit de Emeya en de Eletre en is voor de hoge instap gegaan. Eigenlijk is de keuze voor deze auto dus volkomen logisch. Al zegt het wel iets over de Britse auto-industrie.

Een Eletre is natuurlijk geen Bentley, maar voor Lotus-begrippen is ‘ie behoorlijk comfortabel. Charles heeft naar verluidt gekozen voor de kleur Royal Claret, dezelfde kleur als de Bentley-staatslimousines.

