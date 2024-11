Is deze sierlijke E-segmenter nu wél aantrekkelijk?

We stellen de vraag gewoon even opnieuw: zou jij een keurig ogende E-segmenter van een premiummerk na een facelift wél overwegen?

Een tijdje geleden hadden we het al over de Lexus ES. De premiumbroer van de Camry, die hier jarenlang níét verkocht werd, is ineens wel te verkrijgen. Met de nadruk op te verkrijgen, want op enkele tientallen na wordt ‘ie niet echt verkocht. Toch blijft de ES dapper overeind staan. Nu wil Lexus ook de veroudering tegen gaan met een milde en toch belangrijke facelift.

Lexus ES facelift

De Lexus ES is er al sinds 2018 en is sindsdien één keer mild gefacelift. Qua exterieur oogt de ES niet eens belachelijk verouderd, aangezien de designtaal van Lexus vrij natuurlijk is geëvolueerd. Daar hoef je bij deze meest recente facelift dus geen radicale veranderingen te verwachten.

Aan de voorkant blijft dus de uitgesproken Spindle Grille, waar het lijnenspel in een soort X-vorm omheen getekend is. De koplampen zijn vernieuwd met een nieuw patroon voor de boemerangvormige dagrijverlichting. That’s it. Des te anders is de achterkant relatief gezien, daar speelt nu een compleet nieuw patroon voor de LED-lampen een rol, naast een doorlopende lichtbalk. Ook staat de tekst ‘LEXUS’ nu uitgeschreven en verdwijnt het logo. Da’s pas premium.

Interieur

Het interieur is waar we de vernieuwde Lexus ES toch iets vinden tegenvallen. Het oogt gewoon een beetje verouderd allemaal. Dat kunststofachtige stuur, tellerbak die duidelijk oogt alsof er rekening wordt gehouden met ‘normale’ tellers en die lompe schakelhendel in het midden: daar zijn elegantere oplossingen voor. Wel krijg je tegenwoordig gewoon een volwaardig touchscreen, dat met 14 inch groter is dan het voormalige 12,3 inch grote scherm. En zonder halfbakken computermuis-bediening. En fysieke knoppen eronder! Lexus heeft zelfs net als bijvoorbeeld Ford het midden van de aircoknoppen in het scherm geïntegreerd, zodat je de weergave van een scherm combineert met de bediening van een knop. Da’s dan weer dikke prima.

Motoren

De Lexus ES facelift debuteert in China, maar het zou nog kunnen dat we een Europese introductie ook wel mogen verwachten. In China krijgt men de keuze tussen de ES 200, een 173 pk sterke non-hybride viercilinder en de ES 300h, een Full Hybrid 2.5 viercilinder met 217 pk. Beide gekoppeld aan een CVT.

Het zou heel makkelijk zijn om de Lexus ES op deze manier ook te faceliften in Europa, maar Lexus zou ook werken aan een volledig elektrische vervanger voor de ES. Dan is natuurlijk de vraag of het merk het nog de moeite waard vindt om deze vrij ingrijpende facelift voor een klein aantal jaren nog te verkopen. Want echt storm loopt het niet bij de Lexus-dealer voor de ES, jammer genoeg.