Lexus opent aanval op i5 en EQE met elektrische ES

Dit is de gloednieuwe Lexus ES, die er nu ook als EV is.

Ook al maakt Lexus al jaren steengoede auto’s, de Duitsers blijven oppermachtig in de hoge middenklasse en de topklasse. In Europa in ieder geval. Lexus gaat nu weer een hernieuwde poging wagen, met de gloednieuwe ES. Het interessante is: deze auto is er nu ook als EV.

De Lexus ES kennen we in Nederland pas sinds 2018, maar het is al de achtste generatie. In Europa was het voorheen de GS die het E-segment bediende, maar die modelnaam is inmiddels verdwenen. Aan de ES dus de taak om te concurreren met de E-Klasses, 5 Series en A6-en van deze wereld.

Het grootste nieuws is dat de nieuwe ES als hybride én als volledig elektrische auto verkrijgbaar is. Op dit moment is de RZ de enige EV die je kunt krijgen bij Lexus, dus dit is een welkome aanvulling. Er is de keuze uit twee elektrische versies: de ES 350e en de 500e.

De Lexus ES 350e heeft voorwielaandrijving en 224 pk, de 500e heeft vierwielaandrijving en 343 pk. Wat je natuurlijk wil weten is de accucapaciteit en de range, maar dat blijft nog even geheim. De hybride ES 300h heeft een 2,5 liter viercilinder, een systeemvermogen van 201 pk en de bekende eCVT-transmissie.

Kun je ook nog verschil zien tussen de EV en de hybride? Jazeker. Beide auto’s hebben geen echte grille, maar de hybride heeft nog een subtiel sleuf op de neus. Bij de EV’s is de neus helemaal dicht. Van achteren zie je geen verschil, want de uitlaten zitten verstopt onder de bumper.

De Lexus ES is 16,5 centimeter gegroeid ten opzichte van zijn voorganger, en daarmee is ‘ie ook groter dan de concurrenten. Met een lengte van 5,14 meter is het een flinke sloep. De wielbasis (2,95 meter) is overigens wel ietsje kleiner dan die van de E-Klasse en 5 Serie.

Het interieur van de nieuwe Lexus ES is even schrikken. Dit is behoorlijk minimalistisch (lees: kaal) en voelt daardoor toch minder premium aan. Zoals in iedere willekeurige EV zien we een groot touchscreen en weinig knoppen. De knoppen op het dashboard kun je overigens wel echt indrukken, ook al zien ze eruit als van die irritante aanraakgevoelige dingen.

Als je er eentje wil bestellen moet je nog even geduld hebben. De nieuwe Lexus ES komt in het voorjaar van 2026 op de markt. Tegen die tijd weten we als het goed is ook meer over de specificaties en natuurlijk de prijzen.