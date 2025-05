Nieuwe Toyota RAV4 is een dikke bak, heeft altijd een stekker

Zeg nou zelf: dit ziet er toch best dik uit?

Toyota had het vorige week al aangekondigd: er was een belangrijke onthulling op komst. Vandaag (of eigenlijk vannacht, als dit artikel online komt) is het dan zover: Toyota trekt het doek van de gloednieuwe RAV4. Deze auto moet het succes van zijn voorganger voortzetten, een van de bestverkochte auto wereldwijd.

De naam RAV4 klinkt nog niet enorm oud, maar toch is dat alweer de zesde generatie. Ruim 30 jaar geleden, in 1994, zag de eerste RAV4 het levenslicht. Dit model ging in Nederland echter als Toyota Funcruiser door het leven, vandaar dat de naam RAV4 bij ons pas later geïntroduceerd werd.

Volledig nieuw?

Toyota spreekt van een “volledig nieuwe generatie”, maar we hebben een sterk vermoeden dat het een doorontwikkeling is van de vorige generatie. De algehele proporties en de daklijn lijken verdacht veel op die van de uitgaande RAV4. De nieuwe RAV4 oogt alleen wat groter omdat de achterruit meer rechtop staat. Toevallig is de wielbasis van 2,96 ook identiek aan de huidige RAV4.

Alleen met stekker

Met de nieuwe Toyota RAV4 wordt de keuze qua aandrijflijnen een stuk beperkter. In Nederland in ieder geval. Voorheen kon je nog kiezen tussen een versie met alleen een benzinemotor, een reguliere hybride en een plug-in hybride. Nu blijft alleen de PHEV nog over.

Je hebt wel de keuze uit twee varianten: een voorwielaangedreven versie met 270 pk en een vierwielaangedreven versie met 304 pk. Die laatste variant is in principe gewoon de RAV4 Plug-in Hybrid zoals we die nu kennen. De elektromotor heeft er wel 22 pk bijkregen, zodat de sprint een fractie sneller is. Voor wat het waard is: de RAV4 doet nu 6,1 seconden over de sprint van 0 naar 100 km/u in plaats van 6,2 seconden. Tsja, daarvoor ga je je huidige RAV4 niet inruilen.

Belangrijker is de accu: die is groter geworden. De capaciteit is gestegen van 16,6 kWh naar 22,7 kWh. Daarmee heb je een volledig elektrische range van 100 kilometer, waar dat voorheen 75 kilometer was. Om te leren hoe je die 100 kilometer ook echt kunt halen krijg je als koper een gratis PHEV-cursus (geen grap). Ook niet onbelangrijk: de RAV4 kan nu snelladen met 50 kW.

De nieuwe Toyota RAV4 is ook een ideale caravantrekker, want de auto mag nu 2.000 kg sleuren. Dat kon voorheen ook met een RAV4, maar dan moest je de niet-hybride versie hebben. De PHEV kon maximaal 1.500 kg trekken, dus dit is een mooie upgrade.

Toyota RAV4 GR Sport

Voor de sportieve rijders is er ook weer een RAV4 GR Sport. Deze versie heeft (net als de huidige) daadwerkelijk een aangepast onderstel. De GR Sport heeft een “high-performance demperontwerp”, een versterkte achterwielophanging en een straffer afgestelde ophanging. Ook de stuurbekrachtiging is aangepast. Of je dat allemaal wil op een verder niet al te sportieve SUV is vraag twee.

Qua uiterlijk onderscheidt de GR Sport zich met de grote grille aan de voorkant, aangepaste bumpers, speciale 20 inch velgen en bredere banden. Binnenin tref je diverse GR-logo’s, rode accenten op de stoelen en aluminium pedalen voor het sportieve gevoel.

Interieur

Over het interieur gesproken: dat is zeer robuust vormgegeven. Je hebt echt het gevoel dat je in een terreinwagen zit. Dat is in ieder geval beter dan het oersaaie interieur van de uitgaande RAV4. Een rechtopstaand infotainmentscherm heeft de huidige RAV4 ook al, maar nu is het ook het instrumentarium een rechthoekig scherm. Op het centrale scherm draait het nieuwste multimediasysteem van Toyota, wat debuteert op deze auto.

Ben je wel te porren voor zo’n nieuwe Toyota RAV4? Dan moet je helaas nog even geduld hebben. De marktintroductie is pas in het eerste kwartaal van 2026, dus dat duurt nog bijna een jaar. Tegen die tijd zullen we ook een keertje de prijzen kunnen melden.