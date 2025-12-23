Speciaal EV-rijbewijs moet einde maken aan nieuwe benzineauto’s

Is dit dé manier om jongeren in een EV te krijgen?

Het voelt soms misschien alsof wij in Nederland het braafste jongetjes van de EU-klas willen zijn op milieugebied. Een blik over de grens verraadt dat er ook elders wordt gekeken naar de overgang naar EV’s. Zo wil Frankrijk, net als Nederland, tegen 2050 CO2-neutraal zijn. Daar moet nog wel wat voor veranderen.

Als tussentijdsdoel hoopt de Franse regering dat het wagenpark tegen 2030 voor 15 procent bestaat uit EV’s. Dat is 4 procent meer dan in 2025. Moet te doen zijn, toch? Waarom ik het zo lang over Frankrijk heb? Let op.

De Union Françiase de l’Électricité is een vakbond die de elektrificatie van Frankrijk wil aanzwengelen. De organisatie vertegenwoordigt onder andere TotalEnergies en roept de Franse overheid op om elektrificatie te stimuleren. Als nieuwe maatregel heeft de UFE maar liefst 50 voorstellen gedaan voor veranderingen in het land. Eén van de voorstellen is een speciaal EV-rijbewijs.

Het EV-rijbewijs komt met vele voordelen

Naast het gewone B-rijbewijs en de code 78 voor automaatjes wil de UFE een rijbewijs waarmee je enkel in elektrische auto’s mag rijden. Het EV-rijbewijs zou ook nog eens goedkoper moeten zijn dan een normaal roze pasje. ”Omdat een elektrische auto lagere gebruikskosten heeft dan een auto met een verbrandingsmotor, zou dit een economisch voordeel opleveren voor rijscholen, wat zou worden doorberekend in de prijs van het rijbewijs.” Daarnaast moeten subsidies de prijs verder omlaag brengen.

De regering moet ook de rijscholen tegemoet komen met overheidsgeld, maar ook gunstige leningen. Daarmee kunnen de rijscholen de benodigde apparatuur aanschaffen en zich verdiepen in lesgeven in EV’s. Leerlingen kunnen hierna dan weer gerichter les krijgen op EV-gebied. Denk aan het leren omgaan met regeneratief remmen, niet rijden op motorgeluid en zien wanneer je moet gaan zoeken naar een laadpaal.

Nadat de nieuwe automobilisten het rijbewijs expliciet voor elektrische auto’s hebben gehaald, moeten ze ook een EV kunnen kopen. De huidige prijzen zijn daar te hoog voor. Daarom moeten de EV-rijbevoegden een renteloze lening krijgen om hun eerste EV te kunnen kopen.

Gaat de overheid hierin mee?

Het plan staat nog maar sinds gisteren online. Het is dus nog te vroeg voor een uitgebreide reactie van premier Sébastien Lecornu. Eerlijk is eerlijk: het is best een sterk idee om jongeren al snel in de EV-richting te duwen. De grote vraag zal echter zijn: komt het EV-rijbewijs niet wat te vroeg? De lening moet dermate groot zijn om het gat tussen een tweedehands Golfje en een gebruikte e-208 te overbruggen.

En dan voor onszelf: zouden wij in Nederland ook na moeten denken over een EV-rijbewijs om onze jongeren gericht richting de elektrische auto te duwen? Of anders gezegd; zou jij je kind aanraden om voor een EV-rijbewijs te gaan (zolang hij/zij niet rookt voor het 18e levensjaar, uiteraard)?

Via Auto Plus