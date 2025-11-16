Video: Wanneer je allebei groen denkt te hebben

Een zit fout.
Achteraf blijkt de bestuurster van de andere auto op haar telefoon te hebben gezeten. Ze had een rood licht, maar besloot toch af te slaan.
Bekijk ook deze video: Een lekker stukje fietsen
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 1 Reactie
Een zit fout.
Achteraf blijkt de bestuurster van de andere auto op haar telefoon te hebben gezeten. Ze had een rood licht, maar besloot toch af te slaan.
Bekijk ook deze video: Een lekker stukje fietsen
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
Rick-dos zegt
En door dit soort mensen hebben we camera’s in Nederland staan en rijden agenten in bussen rond om te kijken of je op je telefoon zit achter het stuur. Hoewel dit in Amerika is laat het onverlet dat we dit soort types ook hier in Nederland rond hebben rijden.