Mist Rolls-Royce een gat in de markt (dat Bentley wél opvult)?

Recent nieuws van Bentley doet je afvragen of Rolls-Royce niet eens wat beter moet afkijken bij hun concullega’s.

Wellicht ken je die ene aflevering van TopGear nog dat James en Jeremy de strijd aangaan in hun persoonlijke klassiekers. Jeremy in zijn Mercedes 600 Großer en James in zijn, ahem, Rolls-Royce Corniche Fixed Head Coupe by H.J. Mulliner Park Ward. Hilarische aflevering, maar één punt van James is wellicht heel tekenend voor Rolls-Royce. Namelijk dat vrijwel elke creatie van het Britse merk bedoeld is om over de weg te zweven in al het comfort dat er bestaat. Maar sportiviteit? Strak bochtenwerk? Ronderecords rijden? Zoals James zegt: als je dat ook maar durft te suggereren in de fabriek, krijg je de zak. Ergens is dat wel logisch, helemaal in de moderne wereld. Rolls-Royce moet het summum van de automobiel zijn en op die eenzame hoogte doen rijeigenschappen er niet toe.

Niche

Toch bewijst concullega Bentley dat je tot op zekere hoogte wel iets kan doen met sportieve aankleding. Afgelopen week onthulde de stiefbroer van Rolls-Royce de nieuwe Continental Supersports. Nou wordt de basis van de corpulente coupé nooit vederlicht, maar door de motor op te voeren en de Conti op dieet te sturen, onder meer door het AWD-systeem achterwege te laten, heb je toch in theorie best een toffe sportcoupé te pakken.

Rolls-Royce heeft daar geen écht antwoord op. Ja, Black Badge, maar dat is grotendeels aankleding (lees: alles zwart lakken) en maar een klein beetje echt de auto sportiever maken. Ook willen we Rolls-Royce absoluut niet de les lezen: wat werkt zal werken. Toch vragen we ons af of een echt dikke coupé van RR niet gaaf zou zijn dankzij plaatjes van Spofec.

Rolls-Royce Spectre door Spofec

Spofec, de tak van Novitec die zich op Rolls-Royce stort (het betekent Spirit of Ecstacy), presenteert namelijk een Spectre. Dat deden ze al eerder met zwarte putdeksels. Die komen van Vossen, de velgenboer waarmee Spofec samenwerkt. De modificaties aan de elektrische coupé van Rolls-Royce zijn betrekkelijk subtiel gehouden en dat verandert niet: ze namen een Black Badge als basis en voegden er subtiele koolstofvezel details aan toe. Niet zo extreem als de Bentley, maar toch net ietsje dikker. Maar de echte dikte komt door een andere set velgen die Spofec voor je in de aanbieding heeft.

Deze meerspaaks ‘SP4’ velgen in glimmend zilver/chroom uitgevoerd zijn weer eens wat anders dan de designs die Rolls-Royce zelf aanbiedt. Bovendien staan ze net even wat breder onder de auto, wat een heerlijke stance oplevert. Rode remklauwen en een rood accentlijntje maken de Rolls-Royce Spectre van Spofec af.

We willen de Rolls-Royce Spectre door Spofec niet afschilderen als een directe concurrent van de Bentley Continental Supersports, daarvoor is het tweetal toch iets te verschillend en zijn de mods voor de Rolls wellicht iets te subtiel. Toch leggen we de vraag eens open: moet er een Continental SS-rivaal komen van Rolls-Royce? Past iets daadwerkelijk sportiefs bij het merk? Of moeten ze lekker cruiseschepen blijven bouwen?