Video: wat is goedkoper, tanken of laden?

Een vraag die nu actueel is, is tanken of laden goedkoper? Zochten we voor je uit!

Toen de brandstofprijzen nog torenhoog waren en de prijs voor stroom relatief laag was deze vraag eenvoudig te beantwoorden. Natuurlijk was laden in het verleden een stuk aantrekkelijker dan peperdure brandstof tanken. In een relatief korte tijd is dat totaal anders geworden.

Met hoge energieprijzen en brandstofprijzen die wat lager zijn komen te liggen moet je opeens gaan rekenen. Want wat is goedkoper, tanken of laden? Een serieuze vraag als je over een plug-in hybride beschikt, zoals in ons geval een Lexus NX450h+ duurtester. De eerste plug-in hybride van Lexus, met vierwielaandrijving.

Specificaties Lexus NX450h+

2.5 liter 186 pk sterk

Elektromotoren 185 pk op de vooras en 54 pk achter

Totaal: 310 pk

55 liter benzinetank

Range: 842 km. Praktijk 600km

0-100 km/u 6,3 seconden

Topsnelheid 200 km/u begrensd

Accupakket 18,1 kWh

Laden 6.6 kW 1-fase, geen snellaad mogelijkheid

64 km e-range WLTP. Praktijk 40-45 km

Door ons belastingklimaat zijn PHEVs interessant geprijsd. Als je het vergelijkt met een non PHEV in elk geval. In het geval van de Lexus NX450h+ heb je het over € 87.000. Ongeveer even duur als de veel minder sterke NX350h met voorwielaandrijving. Het verschil zit hem dan ook in de BPM. Waar er met de NX450h+ sprake is van slechts 649 euro BPM, komt de NX350h met een flinke 7.709 euro aan BPM.

Verbruik

Het verbruik van een plug-in hybride is altijd wat lastig te bepalen. Vandaar ook dat allerlei instanties wat anders roepen. In het geval van de WLTP-cyclus heb je het over een opgave van 0,9l/100km. Travelcard spreekt van Travelcard 5,8l/100km. De Amerikaanse EPA hanteert een gemiddeld verbruik van 6,53l/100km op benzine of 25 kWh/100 km op stroom.

Benzine vs elektrisch kosten

Voor dit vergelijk gingen we uit van een gemiddelde landelijke adviesprijs van Euro95 1,884. Voor het laden waren er drie tarieven: thuis (dag- en nachttarief) en op de zaak.

Brandstof: € 1,884 per liter Euro95

Laden: Thuis Nacht € 0,70193 per kWh, Thuis Dag € 0,87399 per kWh, op de zaak € 1,04 per kWh.

Prijs publiek laden

De prijzen voor publiek laden varieert nogal. En dat is een understatement. Per 1-1-2023 ging BTW op stroom weer terug van 9 naar 21% BTW. Prijzen verschillen niet alleen per locatie, maar ook per aanbieder.

Voor Noord-Brabant en Limburg gelden bij sommige laadpalen van Vattenfal andere tarieven. Je houdt de laadpalen uit elkaar door te kijken naar de sticker met de QR-code. Zit op de sticker de QR-code aan de linkerkant van de tekst dan betaal je € 0,1962 per kWh. Zit de QR-code aan de rechterkant van de tekst, dan betaal je € 0,2398 per kWh. Vattenfall tarieven van hun eigen palen verschillen per provincie tussen 0,2178 en 0,3993 euro per kWh. Ze hebben maar in 5 provincies palen en dan zeker niet overal.

Prijzen per aanbieder

Vattenfall: tussen de € 0,40 en € 0,60 per kWh

Shell: € 0,51 per kWh

Eneco: €0,60 per kWh. Behalve op sommige eigen palen waar het € 0,21 kan zijn.

Tip voor publiek laden is dus om heel goed te zoeken welke paal goedkoop is. We hebben daar ook een video over gemaakt samen met Mobility Service.

Apps voor laden en of tanken

In geen enkele laad-app kan je overigens sorteren of filteren op tarieven. Voor tanken zijn er diverse apps om het goedkoopste benzinestation te vinden en er zijn zelfs auto’s (waaronder BMW) die brandstofprijzen in het navigatiesysteem tonen. Qua tanken: je kunt nog ruim 10-12% besparen op de prijs per liter.

Zonnepanelen en de PHEV

Hoe zit met het bezitters van zonnepanelen: daar hangt er vanaf of je meer opwekt dan je gebruikt. Als dat zo is dan betaalt jouw energieleverancier jou een vergoeding voor ieder teveel opgewekte kWh. Die tarieven zijn erg laag, nu grofweg tussen de 5 en 29 cent per kWh. In dat geval: laden maar dus.

Conclusie

Zodra je moet laden voor een prijs van meer dan € 0,50 is het goedkoper om benzine te rijden. En het is sowieso makkelijker….. en je staat droog. Maar “tanken” op je eigen oprit heeft ook zo zijn charme. De laatste opmerking: als je veel korte stukken in de stad rijdt, dan is je benzineverbruik fors hoger. Elektrisch rijden is in de stad in principe juist zuiniger.