Elektrische MINI Electric Cabriolet op de Maasvlakte

Tijdens ons “vaste testrondje” kwamen we bij Maasvlakte strand een volledige ongecamoufleerde elektrische MINI Cooper SE Cabriolet tegen.

Het is een bekend probleem voor fabrikanten: een nieuw model is nog niet gelanceerd, maar om dat te doen heb je goede foto’s nodig. Het hele testprogramma kan je prima doen met gecamoufleerde prototypes, maar lekkere platen schieten gaat dan natuurlijk niet. Nu scheen het zonnetje lekker met een halfbewolkte blauwe lucht op de achtergrond was het lekker prijs schieten bij het Slufterstrand. Het is de plek waar het nieuwe land (Maasvlakte) overgaat in het nog nieuwere land (de Tweede Maasvlakte).

We vlamden daar lekker omhoog in een met een V8 uitgerust product uit de Beierse stal. Daar stond ze dan in het zonnetje: met de kap omlaag. De eerste elektrische cabriolet sinds de Tesla Roadster. Met de typische stopcontact velgen was het niet te missen: dit is een elektrische MINI Cooper SE cabriolet.

Het groene S logo in de grille, de grote E als logo ernaast en de E op de laadklep zijn allemaal kenmerken van de MINI Electric, die we nog niet eerder als cabriolet aantroffen. Mocht je nog twijfelen: alleen elektrische auto’s hebben een E op de kentekenplaat.

Even opfrissen: de driedeurs MINI Electric kwam in eerste instantie als MINI Cooper SE op de markt. Met een bescheiden 32,6 kWh-batterij is de WLTP actieradius 232 kilometer. Snelladen tot 50 kW en regulier laden kan die driefasen laden met 11 kW (zoals bij een parkeerplaats of thuislader).

De benzine cabriolet is zo’n 100kg zwaarder dan de driedeurs versie, dus als we dat doortrekken dan komt de MINI Electric cabriolet op zo’n 1440 kg. Als de specificaties hetzelfde blijven dan heeft de elektrische MINI cabriolet 184 pk en 270 Nm koppel. Van 0-100 km/u zal dan ongeveer 7,5 seconde duren.

Ergens is de ideale tweede auto: de range is niet fantastisch, maar elektrisch rijdt lekker voor de korte stukjes. Niet al te groot, leuk rijdend en hopelijk niet al te duur. Als je de lijn qua prijs doortrekt zou de MINI Electric Cabriolet tussen de 40 en 45k kunnen kosten. Ik bel alvast mijn favoriete MINI dealer, de vorige Cooper S cabrio’s bevielen tenslotte prima.