Autoblog.nl

Video: Wat was deze pakketbezorger denkende?

Auteur: , gepost om 1 Reactie

Dan is een dashcam wel zo handig!

Een poging tot verzekeringsfraude of gewoon onnozel? Een pakketbezorger komt plots naar achteren.

Bekijk ook deze video: Een lekker stukje fietsen

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken