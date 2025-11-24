Waarom de Suzuki e VITARA de ideale eerste EV voor jou is

Ook elektrisch blijft Suzuki trouw aan wat het merk groot maakte: rijplezier, betrouwbaarheid en betaalbaarheid in één.

Al meer dan 60 jaar bewijst Suzuki dat rijplezier, betrouwbaarheid en betaalbaarheid perfect samengaan. Met de e VITARA maakt Suzuki de stap naar elektrisch rijden, zonder iets in te leveren op wat je gewend bent. Hierdoor weet je precies wat je kunt verwachten van Suzuki, ook als het om EV’s gaat. Daarmee is het een veilige en goede keuze voor je eerste of tweede elektrische auto.

De Suzuki e VITARA is standaard rijk uitgerust. Denk aan een warmtepomp en een LFP-batterij met een actieradius tot wel 426 kilometer. Zo combineert hij rijplezier, comfort en lage gebruikskosten. Het is een feestje om in de Suzuki e VITARA te rijden. Fervente Suzuki-rijders herkennen direct het vertrouwde rijgevoel. ‘Serious about fun’ noemen ze dat bij Suzuki.

De elektrische SUV is soepel, stil, wendbaar en is voorzien van slimme rijassistentie. Zodoende kun je de Suzuki e VITARA voor alle ritten gebruiken. Of het nu gaat om woon-werkverkeer, een weekendje weg of een wintersportvakantie: de Suzuki e VITARA brengt je overal. Dankzij het Suzuki AllGrip-vierwielaandrijvingssysteem zijn besneeuwde bergpassen gewoon toegankelijk. Hier komt de tientallen jaren 4×4-ervaring van Suzuki duidelijk in terug.

Suzuki scoort al jaren hoog bij de Consumentenbond en ANWB op betrouwbaarheid. Daarom geeft Suzuki dan ook tot 10 jaar garantie op al hun modellen. TIEN JAAR, dat is tot 2035. Sta daar maar eens bij stil. Hiermee onderscheidt Suzuki zich van zijn concurrenten. Uiteraard omvat de garantie ook de elektrische aandrijflijn van de e VITARA. Dat bewijst hoeveel vertrouwen Suzuki in haar eigen techniek heeft.

De Suzuki e VITARA maakt elektrisch rijden bereikbaar, betrouwbaar en leuk, precies zoals je van Suzuki mag verwachten.