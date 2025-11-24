Porsche restaureert ‘klassieker’ met handbak die je niet verwacht

We blijven maar reminders krijgen dat steeds modernere auto’s langzaam klassieker worden, zoals deze ongebruikelijke Porsche met handbak.

Afgelopen week stond voor Porsche helemaal in het teken van de vierde generatie Cayenne. Het is een auto die het allemaal even anders gaat doen, bijvoorbeeld door volledig elektrisch te zijn. Veel dingen blijken toch verrassend. De digitale revolutie in het interieur, de elektrische aandrijflijn, het uiterlijk an sich: er is eigenlijk maar één keuze waar je niet bij stilstaat: dat het een SUV is van Porsche. Hoe anders was dat ooit.

Eerste Cayenne

Toen de eerste Cayenne verscheen in 2002 was het namelijk buitenaards dat een merk als Porsche met een SUV zou komen. Dat leidde tot een paar bijzondere keuzes. Bijvoorbeeld dat het merk niet helemaal zelf aan de slag ging, maar de basis van de Volkswagen Touareg kon gebruiken. Toch wist Porsche nog niet of het idee van een echt sportieve SUV helemaal ging aanslaan, dus werden veel keuzes gemaakt alsof het een serieuze terreinwagen is.

Pas toen duidelijk werd dat men vrij snel voor de S en Turbo koos, besloot Porsche bij de facelift van de eerste generatie (958) de Cayenne GTS te introduceren. De 4.8 liter V8 zonder turbo leverde in die auto 405 pk, wat vergeleken met de 500 pk sterke Turbo en 550 pk sterke Turbo S tegen leek te vallen. De GTS had echter wel één leuke optie: je kon hem krijgen met een handbak. Toen dacht Porsche gewoon dat de markt daarom vroeg (en dat deed het mondjesmaat), nu is een automaat in een grote SUV, ook de Cayenne, de enige optie. Bij alle merken.

GTS: klassiekerstatus?

Tussen de steeds meer mainstream wordende Cayenne vanaf 2012 en de eerste Cayenne waar Porsche nog geen idee had wat de markt wilde, zit de GTS uit 2008 als een stiekem best gewilde versie daar tussen. De handbak des te meer. Zelfs Porsche waagt zich nu aan een Cayenne als ‘restauratieproject’ van Sonderwunsch, waar een klant een bijzonder verzoek had voor een Porsche Cayenne 958 GTS.

Zoals je weet, Sonderwunsch doet alles voor je. Zo wenste een Amerikaanse verzamelaar een ‘herconfiguratie’ voor een Cayenne. Dat betekent dat Sonderwunsch helpt met opties samenstellen die des tijds niet af fabriek hadden gekund. Zo creëerde de verzamelaar een unieke specificatie voor een GTS met handbak uit 2009, geïnspireerd op de jaren ’70 en in de stijl van de Porsche 911 Spirit 70.

Zoals gezegd was de originele insteek voor de GTS dat het de ‘sportieve’ Porsche Cayenne werd. Toch wilde de klant meer de offroad-kant van de Cayenne benutten. Vandaar dat er uitgesproken zwarte plastic wielkasten en bumpers toegevoegd zijn, evenals zwarte velgen met dikke banden. En natuurlijk de kleur: Black Olive, uit de PTS-catalogus. Uiteraard heeft Porsche de Cayenne van voor naar achter hersteld naar ‘nieuwe’ standaarden, waardoor deze 80.000 kilometer ervaren occasion uit 2009 voelt als een nieuwe auto.

Interieur

Datzelfde geldt voor het interieur van de Porsche Cayenne door Sonderwunsch. Daar is alles wat normaal met zwart leder bekleed is, vervangen door leder in de kleur ‘English Green’. Porsche noemt dit Leather to Sample. In ieder geval een match met het exterieur. De highlight is natuurlijk dat de stoelen en het dashboardkastje bekleed zijn in olijfkleurig Pasha, net als de 911 Spirit 70. Ook hier zorgt het voor een flinke verjongingskuur voor het oude interieur van de Cayenne, al blijven de basics (het ietwat gedateerde stuurwiel incluis) natuurlijk gewoon zoals ze waren.

Dit exemplaar blijft uniek voor deze ene klant, maar het bewijst weer dat je met zakken diep genoeg Porsche alles mag vragen en ze zullen het voor je bouwen. Of dat nou een compleet op maat gemaakte 993 Speedster of een Cayenne met een nieuwe kleur is.