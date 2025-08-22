Een nieuwe Bugatti kopen? Vergeet het maar!

En dan bedoelen we niet dat je nog 50 jaar moet sparen… Nee je kunt om een andere reden geen Bugatti kopen.

Wie wil nou niet zo’n moddervette Bugatti Brouillard voor de deur? Er komt er eentje naar Nederland want Michel Perridon is namelijk de eerste die een one-off Bugatti mocht ontvangen binnen het nieuwe coachbuilding initiatief van het merk.

Maar niet alleen deze ongeveer 20 miljoen euro kostende Bugatti is moeilijk aan te schaffen. Alle Bugatti’s zijn moeilijk te kopen. Dat heeft niets met geld te maken, er zijn namelijk kopers genoeg die een Bugatti aan willen schaffen, maar de auto’s zijn op. Uitverkocht. Voor de komende vier jaar.

Pas in 2029 weer Bugatti’s beschikbaar

Als je nu naar de Bugatti dealer rent om bijvoorbeeld een bijna vier miljoen euro kostende Bugatti Tourbillon te kopen, dan moet je wachten tot 2029 voordat je hem geleverd krijgt.

De website Carbuzz sprak met designchef Frank Heyl van het merk en die vertelt aan de site dat het de productiecapaciteit van Bugatti voor de komende vier jaar vol zit. Wel lekker voor het merk, als je weet dat je alle auto’s die je de komende jaren gaat bouwen ook al hebt verkocht.

Overigens is het merk een nieuwe productiefaciliteit aan het bouwen op zijn eigen bestaande terrein in Frankrijk. Een nieuw atelier noemen ze het zelf. Alleen is dat ook op zeer kleine schaal en dat zal de productie capaciteit dus niet echt dusdanig vergroten dat de wachttijd weer snel zal teruglopen.

Tweedehands Bugatti

Voor wie dus niet tot 2029 wil wachten zit er maar één ding op: een occasion. Wat overigens niet wil zeggen dat je dan niet nog even moet doorsparen. Vriend van de show Rik van Stippent heeft bijvoorbeeld nog een fabrieksnieuw exemplaar in de aanbieding. Prijskaartje: 1.895.000 euro…