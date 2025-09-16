Legendarische bestelwagen is terug, maar niet zoals gehoopt

Toch is het best een coole bedrijfswagen.

Decennialang was het een vertrouwde verschijning in het Franse straatbeeld: de R4 Fourgonnette, oftewel de bestelversie van de Renault 4. Deze bestelwagen was razend populair en we kunnen inmiddels wel zeggen: iconisch. De Fourgonnette krijgt nu een opvolger. Soort van.

Zoals jullie weten heeft Renault de R4 weer nieuw leven ingeblazen, maar nu is er ook een bedrijfswagenvariant. Deze heet de Renault 4 Van. In feite is dit de opvolger van de Renault 4 Fourgonnette. Helaas heeft deze auto niet helemaal de charme van het origineel.

Het is namelijk gewoon een Renault 4 waar de achterbank uit gesloopt is, niets en niets minder. Terwijl we eigenlijk gehoopt hadden dat Renault de opgehoogde achterkant van de Fourgonnette zou terugbrengen. Op een teaser uit 2021 (zie boven) was namelijk een silhouet te zien wat zomaar een nieuwe R4 Fourgonnette kan zijn. Of zou dit toch een nieuwe Renault Express zijn, op basis van de R5?

Het is sowieso de vraag of een moderne R4 Fourgonnette wel goed uitpakt. Met een opgehoogde achterkant zou de nieuwe Renault 4 al snel potsierlijk ogen. Een soort pausmobiel zeg maar. De charme van het origineel zat ‘m in de compacte afmetingen, terwijl de nieuwe R4 met een lengte van 4,14 meter toch een stuk forser is.

Dan nog even de praktische informatie. Je kunt achterin 1.045 liter kwijt, met een maximaal laadgewicht van 375 kg. Een aanhanger trekken kan ook, zolang deze niet meer dan 750 kg weegt. Deze cijfers zijn natuurlijk niet te vergelijken met echte bestelbusjes, dus dat zullen we ook maar niet doen. De Renault 4 ziet er in ieder geval leuker uit dan de gemiddelde bedrijfswagen.

De Renault 4 Van is op dit moment in diverse Europese landen te bestellen, maar nog niet in Nederland. We moeten dus nog even afwachten of deze versie ook hier geleverd wordt.