Man rijdt 88 km/u te hard op N-weg, geeft bizarre reden op

We zouden niet raar opkijken als hij het nog meent ook.

We hadden het nog zo gezegd: rij niemand dood in de week van 16 tot 22 september. Dat zijn namelijk de Roadpol Safety Days. Kennelijk heeft niet iedereen dat gelezen. Een 47-jarige man werd vrijdag gepakt nadat hij als een totaalmalloot door het verkeer reed. Hij heeft gelukkig niemand doodgereden, maar dat had zomaar gekund.

De politie kreeg de man in de smiezen op de N279 tussen Den Bosch en Veghel. Daar mag je 80 km/u. Toen de politie een snelheidsmeting startte werd echter een gemiddelde snelheid van 168 (!) km/u genoteerd. Dat was niet de enige overtreding: de beste man was ook rechts aan het inhalen en aan het bumperkleven op minder dan een meter afstand.

Toen de auto langs de kant werd gezet bleek de bestuurder een 47-jarige Roemeen uit Tilburg. Nu komt het beste gedeelte van het verhaal. We citeren de politie: “De bestuurder verklaarde dat zijn diesel op was en hij daarom zo hard reed.” Want iedereen weet: hoe harder je rijdt, hoe eerder je bij het tankstation bent…

Uiteraard was meneer zijn rijbewijs kwijt, maar dat vond de politie niet genoeg. Omdat de Roemeen meer dan dubbel de toegestane snelheid reed en zeer gevaarlijk rijgedrag vertoonde, werd ook meteen de auto afgepakt. De auto in kwestie is een E91 3 Serie Touring. Een diesel, zo blijkt uit de verklaring. De man was overigens ook nog in overtreding omdat hij met Duits kenteken reed.

En dit alles tijdens de Roadpol Safety Days, waarin de politie de wegen zo veilig mogelijk wil houden. Één ding is zeker: door deze man zijn rijbewijs en auto af te pakken is het verkeer weer een stukje veiliger geworden. Al blijkt helaas dat dit soort figuren vaak hardleers zijn.

Foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant