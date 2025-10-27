90K is weinig voor de Porsche Macan EV

Na een periode langer rijden in de Porsche Macan EV duurtester hebben we een interessante conclusie voor je.

Een elektrische Porsche Macan voor “slechts” 90.000 euro klinkt als een paradox. Toch is dat precies de conclusie na een paar maanden intensief rijden met de volledig elektrische Macan RWD. De redactie van Autoblog heeft hem flink aan de tand gevoeld – van Stuttgart tot Kopenhagen, en natuurlijk eindeloos veel kilometers in ons eigen, kletsnatte Nederland.

Een echte Porsche? Jazeker.

De grote vraag bij elke elektrische Porsche blijft: voelt hij nog aan als een Porsche? Het korte antwoord: ja. De achterwielaangedreven Macan heeft 340 pk (360 pk met launch control) en 563 Nm koppel. Dat levert een 0-100 sprint op van 5,7 seconden en een topsnelheid van 220 km/u. Niet extreem, maar het sturen maakt dit een echte Porsche. Meer context zie je in de video hierboven, waarin Wouter het uitlegt.

De Macan EV is gebouwd op een 800V-platform. Dat betekent: snel laden. Tijdens de Fastest Charging Car-test tikte hij 270 kW aan, met een gemiddelde van 200 kW tussen 10 en 80 procent. In 22 minuten zat de accu dus van bijna leeg naar bijna vol.

De accu is 100 kWh groot (95 netto) en Porsche claimt 641 kilometer WLTP-range. In de praktijk haalden we – met Autoblog-tempo – rond de 475 kilometer. Op rustige ritten, 100 km/u met de airco aan, zagen we 18,5 kWh/100 km. Prima cijfers voor een SUV van dit kaliber en gewicht.

De elektrische Macan is precies wat je hoopt van een Porsche: strak, vlot en bovenal een heel volwassen EV. De prijs lijkt fors, maar zet hem naast een elektrische Audi, BMW of Volvo van 80 mille – en ineens voelt 90.000 euro als een koopje voor een échte Porsche. De complete conclusie van de Porsche Macan duurtest check je in onze video.

