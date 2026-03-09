Nieuwe solid-state accu van Volkswagen belooft actieradius van 1.000 kilometer

Volkswagen hoopt met nieuwe accu een grote sprong te maken

Elektrische auto’s zijn de afgelopen jaren flink verbeterd. Toch blijft er altijd wel iets waar mensen over zeiken. Te weinig range, te langzaam laden, geen emotie of prestaties die ineens minder worden zodra het koud wordt. Volkswagen en zijn batterijpartner denken daar nu een oplossing voor te hebben. Al laten ze nog niet meteen alles zien.

Solid-state accu in ontwikkeling

Volkswagen werkt samen met het Chinese batterijbedrijf Gotion High Tech aan een nieuwe solid-state batterij met de naam Gemstone. Volgens de ontwikkelaars haalt deze batterij een energiedichtheid van ongeveer 350 Wh per kilogram. Dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde van 200 Wh/kg wat er nu voor de hedendaagse lithium-ion batterijen staat. Tegelijk zijn er ook al doorbraken bekend waarbij juist deze oude technologie 700 Wh/kg aantikken.

Hoewel de batterij van VW dus niet per se het toppunt van de technische vooruitgang omvat, heeft het wel enorme potentie om elektrisch rijden aanzienlijk te verbeteren. Naast een uitstekende capaciteit zou de batterij ook nog eens tegen een stootje kunnen. Bij tests die bij temperaturen tussen -40 en 80 graden Celsius uitgevoerd, bleef de accu erg goed presteren. Oftewel: van Scandinavische winter tot een snikhete Nederlandse zomerdag zou hij het gewoon moeten blijven doen zonder al te veel degradatie.

De nieuwe batterij van Volkswagen heeft in volgens eigen zeggen, afhankelijk van de auto waarin hij gemonteerd wordt, een actieradius van 1.000 kilometer. Dat zou dus theoretisch gezien betekenen dat je van Amsterdam naar Zuid-Frankrijk kan scheuren zonder laadstress.

Volgende stap richting productie

Voordat iedereen meteen zijn navigatie erbij pakt: de batterij wordt momenteel nog getest in echte voertuigen. Productieauto’s met deze techniek zijn dus nog niet direct om de hoek.

Wanneer deze solid-state batterij daadwerkelijk in productieauto’s verschijnt is nog niet helemaal duidelijk. Maar het feit dat er nu al met echte voertuigen wordt getest laat wel zien dat de lang beloofde batterijdoorbraak misschien toch iets dichterbij komt.

Volkswagen zit er stevig in

Volkswagen heeft al langer een belang in Gotion. In 2020 investeerde de Duitse autobouwer uit Wolfsburg ongeveer 1 miljard euro, goed voor een aandeel van zo’n 26 procent. Daarmee verzekert Volkswagen zich slim van toegang tot nieuwe batterijtechnologie en mogelijk ook van een flinke voorraad accu’s voor toekomstige elektrische modellen. Denk dus niet alleen aan Volkswagens zelf, maar ook de zustermerken: Audi, Skoda en Cupra.