Video – Wouter stelt Peugeot 508 SW duurtester aan je voor

Dit is de nieuwe Peugeot 508 SW duurtester van Autoblog!

Kortgeleden kon je hier op Autoblog lezen dat we een nieuwe duurtester in de Autoblog Garage hadden. Voor het eerst is onze Peugeot 508 SW duurtester nu ook op beeld te zien. In deze video stelt Wouter de Peugeot 508 SW duurtester aan je voor.