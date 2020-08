De duurste C55 AMG van Marktplaats: dit is ‘m!

Durf jij bijna 15 mille te betalen voor de duurste C55 AMG van Nederland?

Nog niet zo lang publiceerde waarde collega @jaapiyo dit artikel. het ging om de goedkoopste C32 AMG van Nederland. Nu heb je vaak bij ‘goedkoopste van Nederland’ dat je concessies moet maken qua staat, kilometers en andere aspecten van de auto.

Herkansing

Dus we gaan even in de herkansing, daarom gingen wij op zoek naar de duurste Mercedes C55 AMG van Nederland. Jazeker, C55 AMG. De snelste Mercedes C-Klasse van de W203 had aanvankelijk een 3.2 V6 met mechanische kompressor onder de kap. Ondanks respectabele cijfers (354 pk en 450 Nm) mocht het wel een beetje meer zijn.

Facelift

Na de facelift behield de snelste C-klasse nog heel even de V6, maar later werd deze vervangen door een echte V8. Daarvoor moest Mercedes behoorlijk zijn best doen om het geheel passend te krijgen, want de 5.4 liter grote V8 paste net niet in het vooronder. Daarom is de neus van de C55 AMG een stukje langer. In plaats van de goedkoopste C55 AMG gingen we nu kijken naar de duurste C55 AMG van Marktplaats.

Paleizen

Er stonden (nog) geen gekke youngtimers bij de bekende paleizen in Nederland, dus moeten we het met dit exemplaar doen. De auto komt uit het jaar, eh, dat weten we niet. Dat staat helaas niet vermeld bij de advertentie van de duurste C55 AMG van Nederland. De auto is hoogstwaarschijnlijk een import, dus moet er nog een kenteken aangevraagd worden.

‘Designo’

De kleur is volgens de adverteerde Designo-grijs. Dit lijkt niet te kloppen, want Mercedes begon pas met matte lakken aanbieden bij de C63 AMG (W204). Ook horen de zwarte letters en zwarte grille niet zwart te zijn, maar uitgevoerd in chroom. De velgen zijn daarentegen wel gewoon keurig. Althans, op de meeste afbeeldingen. Op een van de plaatjes zien we van die concove wielen zitten. Ook lijkt het alsof het profiel op de linker achterband compleet anders is dan de rechter achterband. Zal wel mijn OCD zijn.











Duurste C55 AMG

Ook keurig is het interieur. Dat toont heel aardig. Ten opzichte van de pre-facelift C32 AMG is het een enorme verbetering. Ook lekker is de kilometerstand van slechts 92.815 km. Als deze aantoonbaar is, valt de prijs van 14.500 best mee voor deze duurste C55 AMG van Nederland. Waarschijnlijk kun je die wrap er zo afhalen en heb je daaronder puik lakwerk zitten. Even de badges en grille aanpassen en je hebt een lekker onopvallende, zakelijk verantwoorde youngtimer met V8.