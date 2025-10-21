Eerste BMW Skytop geleverd aan een bekende klant

Je zou maar een nieuwe BMW Skytop in ontvangst mogen nemen.

Tijdens Villa ‘D Este dit jaar was de gloednieuwe BMW Speedtop het pronkstuk van de show. Maar daarvoor hadden we ook nog de Skytop. Een eveneens zeer speciaal model, beide modellen hebben gemeen dat ze hun basis delen met de 8 Serie.

Het was even stil rondom de Skytop, maar inmiddels krijg je de kans om daadwerkelijk deze auto te spotten op de openbare weg. Een aan een klant geleverde auto welteverstaan. De Italiaanse ondernemer en racer Andrea Levy heeft de sleutels gekregen van zijn exemplaar.

Er worden slechts 50 exemplaren gemaakt van deze BMW. Levy heeft de eer om productienummer één in ontvangst te nemen. Levy is actief in Ferrari Challenge Europe en de CIGT Endurance 2025. Ook heeft de Italiaan een autoverzameling die hij deelt op sociale media onder de naam 777 Collection.

De BMW Skytop is een echte verzamelaarsauto. Dikke kans dat de 49 andere kopers ook allemaal stuk voor stuk verzamelaars zijn. Dit is immers niet een auto die je koopt om boodschappen te doen. Het ontwerp van de productieauto lijkt sterk op het concept, wat het een erg speciaal ding maakt.

De levering van de eerste BMW Skytop aan de klant vond plaats bij BMW Welt, waar Andrea Levy uiteraard persoonlijk aanwezig was. Hij mocht vervolgens de mooie rit maken van München, terug naar huis in Turijn.

De coureur bezit onder andere een Dallara Stradale, Pagani en een Ferrari Purosangue. Daarnaast was Levy dit jaar aanwezig op Vila ‘D Este om de BMW Speedtop te bewonderen. Zou hij deze ook gekocht hebben? Wie weet.

De BMW Skytop is uitgerust met de de 4.4-liter twin-turbo V8 van de M8, gekoppeld aan het xDrive-systeem. Meer dan 600 pk staat tot je beschikking in deze prachtige auto. Over de prijs werd nooit officieel gecommuniceerd, maar bronnen tegen BMWBlog hebben het over een slordige €500.000.

Beeld: andrealevy_777 via Instagram